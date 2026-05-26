Tenistas invitados Walton y Kouamé sorprenden a experimentados Medvedev y Cilic en Roland Garros

El australiano Adam Walton sirve durante su partido de primera ronda contra el ruso Daniil Medvedev

Daniil ​Medvedev perdió el martes por 6-2, 1-6, 6-1, 1-6 y 6-4 en primera ronda del Abierto de Francia ante el australiano Adam Walton, que participa en el torneo gracias a una ‌invitación, en un partido marcado por bruscos ‌cambios de ritmo sobre la tierra batida parisina.

El exnúmero uno del mundo había caído en la primera ronda en seis de sus nueve participaciones anteriores en el torneo de Grand Slam sobre tierra batida, lo que pone de manifiesto su difícil relación con Roland Garros y con la superficie más lenta de este deporte.

Medvedev mostró los primeros signos de frustración al perder su servicio y permitir que Walton se pusiera 4-2 arriba en el primer set, después de que el ruso de 30 años desperdició un golpe de ​derecha que se fue por ⁠encima de la línea de fondo.

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La recuperación fue rápida y contundente, ya que Medvedev recuperó su ritmo ‌para hacerse con el control al adjudicarse el siguiente set cediendo solo un juego, ⁠pero el cabeza de serie número seis no pudo mantener ⁠su dominio y dejó escapar la tercera manga.

Walton, número 97 del mundo y que buscaba su primera victoria sobre un jugador del top 10, cedió el cuarto set, pero luchó con valentía en el decisivo ⁠para romper el servicio del rival con 4-4, antes de mantener su servicio con solidez ​y acabar con Medvedev para alzarse con el triunfo.

En otra de las sorpresas ‌de la jornada, el joven francés Moïse Kouamé ‌se dio a conocer de forma contundente al derrotar al excampeón del Abierto de Estados Unidos ⁠Marin Cilic por 7-6(4), 6-2 y 6-1, convirtiéndose así en el jugador masculino más joven en ganar un partido del cuadro principal de un torneo de Grand Slam en 17 años.

Tras recibir una invitación de los organizadores, el francés de 17 años se mostró totalmente imperturbable en la pista Simonne Mathieu en su ​partido de primera ‌ronda, en el que debutaba en un Grand Slam frente a un jugador 20 años mayor que él y exnúmero tres del mundo.

Cilic, semifinalista de Roland Garros en 2022, llegó a París como número 46 del mundo, pero fue superado por el intrépido adolescente, cuya velocidad en defensa y hábiles golpes cortos provocaron repetidos aplausos del público. Kouamé, número 318 ⁠del mundo, se llevó una tensa primera manga en el tie-break tras salvar dos puntos de set, antes de tomar el control del partido.

"No fue fácil. Siempre intento mantenerme en el momento presente y no pensar demasiado en el marcador. Hoy lo he conseguido muy bien", declaró Kouamé, que no cedió ni un solo break en todo el partido y se llevó la victoria en sets corridos.

Con 17 años y dos meses, se convirtió en el tenista más joven en ganar un partido de Grand Slam desde que el australiano Bernard Tomic alcanzara la ‌segunda ronda del Abierto de Australia de 2009 con 16 años. También es el jugador más joven en superar la primera ronda de Roland Garros desde que el rumano Dinu Pescariu lograra la hazaña en 1991 con 17 años y un mes.

"Es muy emocionante, es excepcional", dijo Kouamé. "Al llegar a este torneo, no sabía muy bien qué esperar. El equipo y yo trabajamos duro para estar lo más preparados posible".

El adolescente, entrenado por ‌el exjugador francés Richard Gasquet, logró la segunda victoria de su carrera en el circuito principal tras conseguir la primera en el Masters de Miami en marzo. Su próximo rival será el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, que pasó de ‌ronda tras la retirada ⁠por lesión del cabeza de serie número 20, Cameron Norrie.

Entre los tenistas sudamericanos destacó el triunfo del chileno Alejandro Tabilo ante el polaco Kamil Majchrzak por 6-1, 6-3 ​y 6-4, mientras que su compatriota Cristian Garín cayó ante el estadounidense Learner Tien por 6-0, 2-6, 6-0 y 6-2.

En un duelo entre argentinos, Román Andrés Burruchaga se impuso por 2-6, 7-5, 6-2 y 2-0 a Sebastián Báez, que se retiró por problemas físicos.

(Reporte adicional de Julien Pretot y Vincent Daheron; editado en español por Carlos Serrano)