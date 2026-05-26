Garrafa social en zonas frías: cómo inscribirse para recibir el subsidio de ANSES y la Secretaría de Energía

Cómo recibir subsidios del gas

El Gobierno nacional mantiene vigente el esquema de subsidios para la compra de garrafas destinado a hogares de bajos ingresos que viven en zonas frías y no cuentan con conexión a la red de gas natural. El beneficio es administrado por la Secretaría de Energía a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y busca reducir el impacto del costo de calefacción y cocina durante los meses de bajas temperaturas.

El nuevo sistema reemplazó al tradicional Programa Hogar y ahora funciona mediante un esquema de devolución inmediata del subsidio al momento de la compra del gas envasado. Para acceder, las familias deben completar una reinscripción obligatoria y cumplir determinados requisitos socioeconómicos.

Quiénes pueden acceder a la garrafa social

El subsidio está dirigido a hogares que no tengan acceso a la red de gas natural y que además se encuentren dentro de los límites de ingresos fijados por el Gobierno nacional.

Entre los grupos alcanzados aparecen:

Titulares de AUH.

Jubilados y pensionados.

Monotributistas sociales.

Beneficiarios de programas sociales.

Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Familias de bajos ingresos que residan en zonas incluidas dentro del régimen de “Zona Fría”.

Además, la cantidad de garrafas subsidiadas no es igual para todos los hogares. El cupo depende de:

La ubicación geográfica.

Las condiciones climáticas.

La cantidad de integrantes del grupo familiar.

Cómo inscribirse para recibir el subsidio

La inscripción al nuevo esquema debe realizarse de manera digital desde Mi ANSES y requiere completar una serie de pasos obligatorios.

Paso 1: actualizar los datos personales

El primer requisito es ingresar a Mi ANSES con:

CUIL.

Clave de la Seguridad Social.

Dentro del sistema, el usuario debe verificar y actualizar:

Domicilio real.

Vínculos familiares.

Datos personales.

La dirección registrada es clave porque define el cupo de garrafas asignadas según la región climática.

Paso 2: ingresar a “Solicitar Tarifa Social”

Luego, el solicitante debe:

Ingresar al menú “Programas y beneficios”.

Seleccionar “Solicitar Tarifa Social”.

Avanzar con la carga de datos.

Paso 3: seleccionar “Zona Fría”

Dentro del formulario, el usuario debe marcar la opción correspondiente a “Zona Fría”. En algunos casos, el sistema puede solicitar documentación o información vinculada al domicilio para verificar que el hogar no posea conexión formal a la red de gas natural.

Paso 4: validación automática

Una vez enviada la solicitud, ANSES y la Secretaría de Energía realizan cruces automáticos de información para verificar:

Ingresos.

Situación patrimonial.

Composición familiar.

Condiciones socioeconómicas.

El Gobierno advirtió que cualquier inconsistencia en los datos podría derivar en la suspensión inmediata del beneficio.

Diputados recortaron zonas frías

Las autoridades aclararon que los beneficiarios del antiguo Programa Hogar no fueron incorporados automáticamente al nuevo sistema. Por ese motivo, quienes ya recibían asistencia para comprar garrafas deben reinscribirse obligatoriamente en el ReSEF para no perder el subsidio.

Qué provincias están incluidas en el régimen de Zona Fría

El beneficio alcanza a distintas regiones del país consideradas de bajas temperaturas.

Entre las provincias incluidas aparecen:

Buenos Aires.

Córdoba.

Mendoza.

Neuquén.

Río Negro.

Chubut.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego.

También se incorporan zonas específicas de:

Jujuy.

Catamarca.

Salta.

San Juan.

San Luis.

Tucumán.

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Cómo funciona el nuevo subsidio

El esquema actual ya no entrega una transferencia mensual fija como ocurría con el Programa Hogar tradicional. Ahora, el subsidio opera mediante una devolución inmediata al momento de pagar la garrafa en comercios y distribuidoras adheridas, utilizando billeteras virtuales habilitadas por el sistema. La medida forma parte del nuevo modelo de segmentación energética impulsado por el Gobierno para focalizar la asistencia estatal sobre hogares considerados vulnerables.