Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina tras el feriado del 25 de mayo 2026: qué definió el gobierno de Milei

El gobierno definió el calendario de feriados del 2026.

El lunes 25 de mayo volvió a ocupar un lugar central en el calendario nacional con la conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810, una de las fechas patrias más importantes del país. Como ocurre cada año, el feriado inamovible generó un fin de semana largo de tres días que movilizó actividades turísticas, encuentros familiares y celebraciones tradicionales en distintos puntos de la Argentina.

Pero una vez terminado el descanso, comienza otra cuenta regresiva: cuándo será el próximo feriado largo. La respuesta ya quedó definida por el calendario oficial que estableció el Gobierno de Javier Milei y que mantiene un esquema de feriados trasladables y días turísticos para impulsar el movimiento interno y la actividad económica.

Cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina

Después del feriado del 25 de mayo habrá que esperar hasta junio para volver a tener un descanso extendido. El próximo feriado nacional corresponde al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, previsto para el miércoles 17 de junio.

Sin embargo, al ser una fecha trasladable, el feriado se moverá al lunes 15 de junio, lo que genera un nuevo fin de semana largo de tres días: desde el sábado 13 hasta el lunes 15.

Pocos días después llegará otra fecha emblemática: el 20 de junio, Día de la Bandera y Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. A diferencia de otros casos, se trata de un feriado inamovible.

Quién fue Martín Miguel de Güemes y por qué se lo recuerda

La figura de Martín Miguel de Güemes ocupa un lugar central dentro de las luchas por la independencia argentina. Nacido en Salta el 8 de febrero de 1785, inició su carrera militar a fines del siglo XVIII y se convirtió en uno de los protagonistas decisivos en la defensa del norte argentino.

Fue gobernador de Salta durante seis años y lideró la llamada Guerra Gaucha, una estrategia militar basada en fuerzas locales que resistieron el avance de los ejércitos realistas. Su papel fue determinante: distintos historiadores coinciden en que la resistencia organizada por Güemes permitió sostener el territorio y consolidar las campañas militares posteriores impulsadas por José de San Martín.

Miguel Martín de Güemes.

El reconocimiento nacional llegó mucho tiempo después. Recién en 2016 la fecha de su fallecimiento fue incorporada como feriado nacional.

Cuántos fines de semana largos quedan en 2026

Tras mayo, el calendario todavía conserva varios descansos largos:

Junio: del sábado 13 al lunes 15.

del sábado 13 al lunes 15. Julio: del jueves 9 al domingo 12.

del jueves 9 al domingo 12. Agosto: del sábado 15 al lunes 17.

del sábado 15 al lunes 17. Octubre: del sábado 10 al lunes 12.

del sábado 10 al lunes 12. Noviembre: del sábado 21 al lunes 23.

del sábado 21 al lunes 23. Diciembre: del sábado 5 al martes 8 y del viernes 25 al domingo 27.

Además, el resto de los feriados nacionales previstos para este año incluye: