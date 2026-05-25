Cómo saber si puedo o no cobrar el aguinaldo: los puntos que hay que saber

Cuánto cobro de aguinaldo en junio

El aguinaldo, conocido formalmente como Sueldo Anual Complementario (SAC), es uno de los ingresos más esperados por trabajadores y jubilados en la Argentina. Se paga dos veces al año —en junio y diciembre— y equivale al 50% del mejor salario mensual percibido durante cada semestre.

Sin embargo, no todos cobran el mismo monto y, en algunos casos, incluso puede no corresponder el pago completo. La situación laboral, la antigüedad y el tipo de ingresos percibidos durante el semestre son claves para determinar cuánto se cobra y quiénes tienen derecho a recibirlo.

Quiénes pueden cobrar el aguinaldo

El SAC corresponde a:

Trabajadores en relación de dependencia del sector privado.

Empleados del sector público.

Jubilados y pensionados.

En cambio, no cobran aguinaldo:

Monotributistas.

Trabajadores autónomos.

Empleados informales no registrados.

El pago está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo y representa un derecho obligatorio para quienes tienen relación laboral formal.

Cuánto cobro de aguinaldo y cómo calcular

Cómo saber si me corresponde cobrar el aguinaldo completo

El aguinaldo completo se cobra únicamente cuando el trabajador prestó tareas durante todo el semestre correspondiente. Para el pago de diciembre, por ejemplo, se toma el período que va de julio a diciembre. Si la persona ingresó después o dejó de trabajar antes de finalizar ese tramo, el SAC se liquida de manera proporcional.

En esos casos, el cálculo se realiza considerando:

El mejor sueldo bruto mensual percibido.

La cantidad de meses efectivamente trabajados.

Para calcular correctamente el aguinaldo deben incluirse todos los conceptos remunerativos cobrados durante el semestre.

Entre ellos:

Sueldo básico.

Horas extras.

Comisiones.

Adicionales habituales.

No deben incluirse los conceptos no remunerativos especificados en el recibo de sueldo. Por eso, el monto final puede variar significativamente entre trabajadores aunque tengan salarios básicos similares.

Qué pasa si trabajé menos de seis meses

Quienes no trabajaron el semestre completo igual cobran aguinaldo, aunque de forma proporcional. Existen dos fórmulas habituales para calcularlo:

Dividir el mejor sueldo por dos, luego dividir nuevamente por seis y multiplicar por los meses trabajados.

Multiplicar los meses trabajados por la mitad del mejor sueldo y dividir el resultado por seis.

En ambos casos, el objetivo es determinar qué parte del SAC corresponde según el tiempo efectivamente trabajado.

Cómo sé cuánto cobro de aguinaldo

Cuando el trabajador tiene una jornada reducida acordada con el empleador, el cálculo del aguinaldo igualmente se realiza tomando el mes de mayor remuneración percibida dentro del semestre. Es decir, no se recalcula sobre una jornada teórica completa, sino sobre el salario real efectivamente cobrado.