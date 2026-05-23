Aguinaldo de junio 2026 para empleados de comercio: cuánto cobran y cómo calcularlo

Empleados de comercio con aumento sueldo

La llegada de junio vuelve a poner el foco sobre uno de los ingresos más esperados del año para millones de trabajadores registrados: el aguinaldo. En el caso de los empleados de comercio, el Sueldo Anual Complementario (SAC) se abonará junto con los salarios actualizados por el último acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales del sector.

El pago corresponde a la primera cuota del aguinaldo de 2026 y alcanza a todos los trabajadores registrados bajo el convenio colectivo de comercio, uno de los más grandes del empleo privado formal en la Argentina.

Además, el cálculo del SAC de junio estará impactado por las últimas recomposiciones salariales, aumentos porcentuales y sumas adicionales acordadas durante el primer semestre del año.

Cómo se calcula el aguinaldo para empleados de comercio

El aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida entre enero y junio de 2026. Para realizar el cálculo, el trabajador debe identificar cuál fue el salario bruto más alto cobrado durante el semestre y dividir ese monto por dos.

La fórmula es:

Aguinaldo = Mejor sueldo mensual bruto del semestre ÷ 2.

En el caso de comercio, el cálculo incluye:

Sueldo básico.

Antigüedad.

Presentismo.

Horas extras.

Comisiones.

Adicionales remunerativos habituales.

Las sumas no remunerativas pueden generar diferencias según el tipo de acuerdo vigente y la forma en que hayan sido incorporadas al salario durante el semestre.

Aguinaldo cuándo se cobra

Cómo impactan las paritarias sobre el aguinaldo

El acuerdo salarial de comercio incluyó durante 2026 distintos incrementos escalonados y bonos extraordinarios que modificaron el ingreso mensual de los trabajadores.

En mayo, por ejemplo, el gremio obtuvo:

Un aumento salarial del 1,5%.

Un esquema de sumas no remunerativas de hasta $120.000.

Parte de esos montos tienen incidencia sobre conceptos salariales utilizados para calcular el SAC, especialmente cuando forman parte habitual de la liquidación mensual o impactan sobre adicionales convencionales. Por ese motivo, el aguinaldo de junio para empleados de comercio será más alto que el percibido durante diciembre de 2025 en la mayoría de las categorías del convenio.

La legislación vigente establece que la primera cuota del SAC debe abonarse antes del 30 de junio de 2026. Sin embargo, la ley también contempla un margen de tolerancia de hasta cuatro días hábiles posteriores para concretar el pago sin que exista incumplimiento formal por parte del empleador.

En la práctica, algunas empresas podrían depositarlo durante los primeros días de julio.

Qué pasa si el empleado no trabajó todo el semestre

Los trabajadores que ingresaron recientemente a una empresa o que no completaron todo el período enero-junio también tienen derecho a cobrar aguinaldo. En esos casos, el SAC se liquida de forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

La fórmula utilizada es:

Mejor sueldo del período ÷ 12 × cantidad de meses trabajados.

Esto también aplica para quienes finalizaron la relación laboral antes de junio.

Cuándo cobran aguinaldo empleados de comercio

El aguinaldo está sujeto a los descuentos habituales correspondientes a:

Jubilación.

Obra social.

Aportes sindicales.

Además, dependiendo del nivel salarial y de las escalas vigentes de ARCA, algunos trabajadores pueden quedar alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. En esos casos, el SAC puede incrementar temporalmente la base imponible del trabajador durante el mes de cobro.

Quiénes cobran el aguinaldo de junio 2026

El beneficio alcanza a:

Trabajadores registrados en relación de dependencia.

Empleados públicos.

Jubilados y pensionados.

En cambio, quedan excluidos:

Monotributistas.

Autónomos.

Trabajadores informales no registrados.

En el caso de los empleados de comercio, el aguinaldo constituye uno de los ingresos más importantes del año y suele combinarse con las actualizaciones paritarias que el gremio negocia periódicamente para sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.