Avanza la campaña antigripal: Formosa ya aplicó más de 54 mil dosis de cara al invierno

En el marco de la campaña de vacunación antigripal 2026, autoridades sanitarias de la provincia de Formosa destacaron los avances de la acción de salud pública, donde ya fueron aplicadas más de 50 mil dosis a la población formoseña. Además, instaron a la población a cumplir con las aplicaciones previstas en el calendario y recordó quiénes son los destinatarios de la campaña, además de las acciones de prevención frente a epidemias en países vecinos.

En este contexto, el jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano, Julio Arroyo, destacó el avance de la campaña de vacunación antigripal en la provincia y remarcó la importancia de inmunizarse antes de la llegada del invierno para evitar cuadros graves de gripe y neumonía.

En declaraciones radiales, el funcionario público explicó que el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, inició la campaña el pasado 9 de marzo y que ya fueron aplicadas más de 54 mil dosis en todo el territorio formoseño. "Es un número buenísimo", sostuvo, al tiempo que señaló que este año ya se colocaron más de 10 mil dosis más que en el mismo período del año pasado.

Arroyo remarcó que la vacuna antigripal "no evita que la persona se engripe", pero sí reduce considerablemente el riesgo de complicaciones severas, internaciones prolongadas, ingresos a terapia intensiva y fallecimientos.

A quienes está dirigida la campaña

Asimismo, recordó que la vacunación está destinada especialmente a grupos de riesgo como personas con enfermedades pulmonares, cardíacas o renales crónicas, pacientes diabéticos, inmunosuprimidos, personas con VIH, embarazadas, adultos mayores, niños pequeños y personal de salud.

El funcionario detalló que actualmente existen dosis pediátricas para niños de seis meses a tres años, formulaciones para adultos y una vacuna especial destinada a mayores de 65 años, que contiene un adyuvante para potenciar la respuesta inmunológica en esa franja etaria.

En cuanto a los puntos de vacunación, indicó que las dosis están disponibles en todos los centros de salud y hospitales de la provincia. Además, recordó que el vacunatorio de la familia, ubicado sobre Padre Patiño 1255 de la ciudad de Formosa, atiende de lunes a viernes de 7 a 20 horas y los sábados de 8 a 18 horas.

Arroyo aclaró que no es necesario presentar una orden médica para acceder a la vacuna. "Solamente mencionando la enfermedad que padece o la medicación que está tomando, ya puede acceder a la dosis", explicó, recomendando concurrir con DNI y carnet de vacunación. También recordó que la vacuna contra el neumococo puede aplicarse junto con la antigripal y la del COVID-19, incluso las tres simultáneamente, sin inconvenientes.

Respecto al COVID-19, señaló que actualmente la demanda es menor, aunque muchos adultos mayores continúan acercándose a vacunarse. Indicó además que la vacuna Pfizer disponible "es muy segura y efectiva" y recomendó al menos una dosis anual para personas con enfermedades crónicas.

Además Arroyo, se refirió a la alerta sanitaria por los casos de fiebre amarilla registrados en Bolivia. Explicó que la provincia mantiene una vigilancia epidemiológica activa y recordó que en Formosa la vacuna contra esta enfermedad forma parte del calendario oficial, aplicándose a los 18 meses y luego a los 11 años de edad.