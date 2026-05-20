Con Dibu Martínez y Buendía, el Aston Villa juega la final de la Europa League

Aston Villa de Inglaterra se enfrenta al Friburgo de Alemania por la final de la UEFA Europa League, este miércoles 20 de mayo de 2026. El equipo comandado por Unai Emery que cuenta con Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía en el plantel irá por un título internacional que el DT español ganó en más de una ocasión. El mencionado duelo tendrá lugar en el Tüpras Stadyumu de Estambul, Turquía. Hora, TV en vivo, cómo ver el partido en vivo online y todo lo que hay que saber.

Sin dudas, este cotejo es el principal atractivo a nivel europeo a la espera de que también se definan la Conference League y la Champions League en los próximos días. El árbitro de este encuentro trascendental será el francés Francois Letexier y en caso de que termine en empate el cruce irá al alargue para posteriormente definirse por penales si persiste la igualdad. Un detalle no menor es que el equipo de la Bundesliga no tiene títulos en Primera ni mucho menos internacionales.

Emiliano "Dibu" Martínez, titular en el Aston Villa de Inglaterra para ir por la UEFA Europa League

A qué hora juegan Aston Villa vs. Friburgo por la final de la Europa League: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre los "Villanos" y el conjunto alemán tendrá lugar este miércoles 20 de mayo desde las 16 horas de Argentina en el Tüpras Stadyumu de Estambul Turquía. En cuanto al arbitraje, el francés Francois Letexier estará a cargo y su compatriota Jerome Brisard será el encargado del VAR. Por otro lado, la transmisión oficiale será de ESPN, además de las plataformas DAZN y Disney+ en su versión Premium. El streaming estará a cargo también de Telecentro Play y Personal Flow.

Cómo llegan Aston Villa y Friburgo a la final de la Europa League

El elenco de Emery vienen de ganarle por 4 a 2 al Liverpool en la Premier y clasificar a la Champions de la temporada venidera. El técnico es el más ganador de este trofeo con cuatro de cinco disputadas y cuenta con el arquero argentino como una de sus máximas figuras. Después de eliminar al Nottingham Forest en semifinales, son candidatos a quedarse con el título internacional que todavía no ganó como sí la "Orejona" en 1982. Antes dejaron en el camino al Lille de Francia en octavos y al Bologna de Italia en cuartos.

Por otro lado, el conjunto alemán sueña con festejar su primer certamen estando en la máxima categoría de su país y también el primero a nivel internacional. Tras dejar en el camino al Genk de Bélgica, al Celta de Vigo de España en cuartos y al Sporting Braga de Portugal en semifinales, el Friburgo va por un hecho que lo puede meter en la historia grande del fútbol mundial. A su vez, cabe destacar que ninguno de los dos fue campeón de la Europa League.

Las posibles formaciones de Aston Villa y Friburgo para la final de la Europa League

Aston Villa: Emiliano Martínez, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne; Victor Lindelof, Youri Tielemans; John Mc Ginn, Morgan Rogers, Emiliano Buendía y Ollie Watkins. DT: Unai Emery.

Friburgo: Noah Atubolu; Jason Kubler, Matthias Ginter, Phillip Lienhart, Phillip Treu; Maximilian Eggestein, Nicolas Hofler; Jan.Niklas Beste, Netfali Manzambi, Vincenzo Grifo; Igor Matanovic. DT: Julian Schuster.