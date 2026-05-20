Había sufrido un derrame cerebral: dolor por la muerte de un querido actor a los 64 años.

El mundo del espectáculo sufre una nueva y dolorosa pérdida. El talentoso actor de doblaje Tom Kane falleció a los 64 años en un hospital de la ciudad de Kansas.

Famoso en el mundo entero por su labor estelar en las franquicias de Star Wars y Las Chicas Superpoderosas, el artista se despidió el último lunes rodeado por sus seres queridos. Según la confirmación de su representante, el triste desenlace ocurrió a causa de severas complicaciones médicas derivadas de un derrame cerebral que el intérprete padeció en el año 2020.

La noticia impactó con fuerza entre los fanáticos de la cultura pop, quienes expresaron su tristeza en las redes sociales. A lo largo de su exitosa trayectoria, el actor conquistó a múltiples generaciones. Entre sus trabajos más recordados, prestó su voz al maestro Yoda en la película y la serie televisiva de Star Wars: The Clone Wars. Además, dio vida al Profesor Utonio y al villano Él en la aclamada caricatura Las Chicas Superpoderosas. Además, participó en videojuegos de inmensa popularidad mundial, como la exitosa saga bélica Call of Duty.

Su legado

A través de un sentido comunicado para el portal TMZ, su representante Zach McGinnis detalló el costado humano del protagonista. "Aunque su voz ahora pueda estar en silencio, los personajes, las historias y el amor que le dio al mundo vivirán para siempre", expresó.

Había sufrido un derrame cerebral: dolor por la muerte de un querido actor a los 64 años.

Además, el agente destacó el profundo afecto de Tom Kane por su esposa y sus nueve hijo. Para coronar su emotiva despedida, los medios recordaron la última publicación del actor en Instagram, donde posó con una sonrisa gigante junto a sus compañeras de elenco del clásico formato infantil.