¿Se te secan y cortan los labios en invierno? Este es el ingrediente que deberías aplicarte, según expertos.

Los labios se suelen resecar e incluso cortar debido al frío y a la mala hidratación, especialmente durante el otoño y el invierno. Por esta razón, los expertos en cuidado de la piel recomiendan aplicar un ingrediente en específico en los labios para prevenir este problema o curarlo cuanto antes.

Este ingrediente son los péptidos, presentes en algunos bálsamos o mantecas de cacao. Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos, que son la base de las proteínas. Nuestro cuerpo los produce, pero también se pueden encontrar en una variedad de productos para la piel y los labios.

Funcionan como bloques de construcción para el colágeno y la elastina, explica Brian Toy, dermatólogo en Providence Mission Hospital y profesor clínico en la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de California, en diálogo con Real Simple. “La aplicación tópica de péptidos puede mejorar la firmeza y elasticidad de la piel, promoviendo una apariencia más joven”, asegura.

La importancia de los péptidos para los labios

Los péptidos ayudan a estimular el colágeno, que disminuye con la edad, explica Michele Green, dermatóloga certificada en Nueva York. “Los péptidos pueden ayudar a aumentar la producción de nuevo colágeno para mejorar la estructura de los labios, suavizar líneas y crear labios con un aspecto más lleno y voluminoso”, dice.

“Además, los péptidos pueden ayudar a fortalecer la barrera natural de hidratación de los labios, evitando la pérdida de agua y la sequedad”. Green asegura que al utilizarlos, podés notar beneficios inmediatos como volumen temporal y labios más hidratados. Si lo usás regularmente y sos constante, mejora la textura y estructura de los labios a medida que aumenta la producción de colágeno.

Para una hidratación duradera, Toy recomienda usar un emoliente encima del péptido para sellar la humedad. “Los emolientes ayudan a suavizar e hidratar la piel mientras crean una barrera oclusiva que favorece la retención de humedad y minimiza la pérdida de agua”, explica.

Qué buscar en un péptido para labios

Green recomienda prestar atención a cuatro en particular en la lista de ingredientes: “El palmitoyl tripeptide-1 y -5 son excelentes péptidos en general por su capacidad de estimular la producción de colágeno, promover la reparación celular y mejorar la elasticidad de los labios. Las personas con labios muy secos pueden beneficiarse del tripeptide-1 o -28, ya que pueden hidratar profundamente los labios”.

Los péptidos suelen encontrarse en bálsamos labiales, glosses y máscaras nocturnas,. Asegurate de que no tenga retinol, vitamina C o ácido glicólico, que pueden resultar irritantes, señala Toy. También lo ideal es evitar productos con fragancias o alcohol, que pueden irritar.