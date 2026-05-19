El menos pensado: Walter Nelson lapidó a Di María y Paredes.

Walter Nelson sorprendió a todos en el fútbol argentino, ya que liquidó a Leandro Paredes y a Ángel Di María. El reconocido relator uruguayo de 75 años cuestionó a los capitanes de Boca Juniors y Rosario Central, respectivamente, por algunas actitudes que tuvieron dentro de la cancha en ciertos partidos y a él no le gustaron para nada.

A través de la conducción del programa No Tan Distintos en el canal de streaming Picado TV, la estrella de TyC Sports en la televisión fulminó a dos jugadores que fueron campeones del mundo con la Selección Argentina. De hecho, les pidió "humildad" y que "paren un poco la mano" con tantos reclamos fervorosos a los árbitros durante los encuentros.

Los palazos de Walter Nelson a Di María y Paredes: "Un poco de humildad"

El experimentado periodista deportivo, especialista en fútbol y boxeo, disparó: "Me parecieron desafortunados, otra vez, los comentarios de Di María". Incluso, consideró acerca de una frase del emblema de Rosario Central apenas consumada la derrota por 1-0 ante River Plate en el estadio Monumental: "´Sabíamos lo que iba pasar acá...´. ¿Qué iba a pasar acá? ¿Te cobraron dos penales? Si fueron penales. ¿Qué querés, que no cobren los penales?".

Al mismo tiempo, el relator aclaró sobre el ex Real Madrid: "Lo respeto como jugador. Un fenómeno, un diferente, un crack, lo voy a seguir respetando toda la vida. Pero me parece que se está equivocando mucho últimamente con las declaraciones". Para profundizar en su pensamiento, Nelson recordó que "Di María, en un partido, se le puso cara a cara al juez, faltaba que lo escupiera... Porque le cobró una falta que él consideraba que era para Central y se la cobró al revés, le dijo de todo. Y Paredes también".

Por último, Walter sentenció: "Entonces, tienen que tener un poquito de humildad. Son unos fenómenos, nos dieron una alegría que no nos vamos a olvidar nunca como jugadores, pero después, muchachos, paremos la mano con este tipo de cosas".

Di María y Paredes, campeones de todo con la Selección Argentina.

La respuesta de Di María a Diego Milito, presidente de Racing, que dijo que se sintió "robado" por Central

La furiosa respuesta de Di María a Milito.

Mediante una contundente historia de Instagram, "Fideo" disparó:

"Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores. De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas. ¿Qué loco, no? ¿Antes se debatían tanto los penales? ¿Antes se debatían tanto las tarjetas? Caretas".

"Muchos de los que quieren 'cambiar el fútbol' no pueden ni dirigir su club. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del Interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más. El Interior crece y eso duele, eso incomoda y molesta. Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar, ¿para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Que el fútbol esta manchado? El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales y eso molesta".