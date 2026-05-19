Ronaldo liderará a Portugal en su sexto Mundial tras la convocatoria de Martínez de 27 jugadores

Imagen de archivo del delantero portugués Cristiano Ronaldo durante un partido de su selección por las clasificatorias mundialistas ante Irlanda en el estadio Aviva, Dublín, Irlanda.

El seleccionador ​de Portugal, Roberto Martínez, dio a conocer el martes la convocatoria de 27 jugadores para el Mundial, con un simbólico "más uno" en memoria del ‌fallecido Diogo Jota y en el que ‌destaca la inclusión de Cristiano Ronaldo, que disputará su sexta Copa del Mundo a los 41 años.

En declaraciones en la Cidade do Futebol ante un auditorio repleto, Martínez confirmó que el cuarto arquero, Ricardo Velho, del Genclerbirligi de Ankara, viajará con la selección, pero solo podrá incorporarse a la lista oficial de 26 jugadores en caso de que se lesione alguno de los tres porteros inscritos.

Portugal, actual campeón ​de la Liga de ⁠Naciones, debutará en el Grupo K del torneo que se celebra en Estados ‌Unidos, México y Canadá contra la República Democrática del Congo ⁠el 17 de junio en Houston. A continuación, ⁠se enfrentará a Uzbekistán en el mismo estadio el 23 de junio y concluirá la fase de grupos contra Colombia en Miami el 27 de junio. El torneo ⁠se celebra en Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio.

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Martínez ​afirmó que su selección está compuesta por "27 jugadores más ‌uno", en referencia al delantero del Liverpool ‌Jota, fallecido en un accidente de tráfico en julio a los 28 años.

"Él ⁠es nuestra fuerza, nuestra alegría", dijo Martínez. "Perder a Diogo fue un momento inolvidable y muy difícil, pero al día siguiente nos tocaba a todos luchar por el sueño de Diogo y por el ejemplo que siempre dio en nuestra selección. ​El espíritu, la ‌fuerza y el ejemplo de Diogo Jota son el más uno y siempre serán el más uno".

El seleccionador defendió su decisión de convocar a cuatro arqueros y cinco laterales, dejando fuera a jugadores como Mateus Fernandes, Ricardo Horta y Pedro Goncalves.

"La complejidad del torneo es muy importante: ⁠las exigencias del clima, la zona horaria, todo lo que ya vivimos en marzo", dijo Martínez. "Hay posiciones en las que necesitamos tener más de dos jugadores por puesto. Y necesitamos cinco laterales".

Destacó la versatilidad de Diogo Dalot, João Cancelo y Matheus Nunes, y señaló las opciones ofensivas como João Félix, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Francisco Trincão, que operan entre líneas, con Rafael Leão, Pedro Neto y Francisco Conceição aportando amplitud.

Martínez añadió ‌que Velho entiende su papel como arquero de entrenamiento, señalando que las normas de la FIFA solo permiten la sustitución en caso de lesión durante el torneo.

Portugal disputará partidos de preparación contra Chile en Oeiras el 6 de junio y contra Nigeria en Leiria el 10 de junio. La FIFA ha estipulado que la selección debe estar ‌en su concentración de Palm Beach, Florida, al menos cinco días antes de su primer partido.

Convocatoria:

Arqueros: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Genclerbirligi de Ankara)

Defensas: Diogo ‌Dalot (Manchester United); Matheus Nunes (Manchester ⁠City), Nelson Semedo (Fenerbahçe SK), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal); Rúben Dias (Manchester City); Tomás Araújo (SL Benfica)

Centrocampistas: Rúben Neves (Al ​Hilal), Samuel Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)

Delanteros: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG); Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Con información de Reuters