Martín Fierro 2026: nominados y posibles ganadores de los premios

Santiago del Moro será nuevamente el conductor de los Martín Fierro en una ceremonia que premiará a las figuras más destacadas de la televisión.

La televisión argentina se prepara para vivir una nueva noche de gala con la llegada de los Martín Fierro 2026, la histórica ceremonia organizada por Aptra que reconocerá a las figuras, programas y producciones más destacadas del último año. La entrega se realizará este lunes 18 de mayo en el Hotel Hilton Buenos Aires y contará con transmisión exclusiva de Telefe.

Cómo será la ceremonia de los Martín Fierro 2026

La 54° edición de los premios tendrá nuevamente a Santiago del Moro como conductor principal. Será la cuarta vez consecutiva que el periodista y animador esté al frente de la ceremonia más importante de la televisión argentina.

Durante la noche se entregarán premios en 35 ternas que incluyen ficción, periodismo, entretenimiento, humor, realities, conducción y producción integral, entre otras categorías. Como ocurre cada año, la previa ya quedó marcada por debates y polémicas alrededor de las nominaciones, las ausencias y la composición de algunas ternas.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) será la encargada de definir a los ganadores de una edición que promete una fuerte competencia entre Telefe, Eltrece y América.

Los programas favoritos en los Martín Fierro 2026

Entre las producciones que aparecen como favoritas sobresalen La voz argentina, MasterChef Celebrity y Gran Hermano, tres ciclos de Telefe que dominaron el rating durante gran parte del año.

En la categoría Reality, “Gran Hermano 2025” competirá contra “Cuestión de peso” y “MasterChef Celebrity”, aunque el fenómeno social y televisivo que generó el programa conducido por Santiago del Moro lo posiciona como uno de los grandes candidatos.

Por su parte, “La voz argentina” buscará quedarse con el premio a Mejor Big Show y también aparece fuerte en Producción Integral. Además, el jurado compuesto por Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti fue nominado en la categoría Jurados.

Otra de las ficciones que llega con grandes expectativas es Amia, la serie, presente en varias categorías importantes como Ficción, Autor/Guionista y Dirección.

Las figuras que podrían ganar en conducción y actuación

En conducción masculina, la competencia será una de las más fuertes de la noche. Santiago del Moro, Darío Barassi, Iván de Pineda y Guido Kaczka aparecen como los nombres con mayores posibilidades de quedarse con la estatuilla.

Gran Hermano, La voz argentina y MasterChef Celebrity aparecen entre los programas favoritos para quedarse con varias estatuillas

En conducción femenina, la terna reúne a figuras históricas y referentes actuales de la televisión. Moria Casán, Vero Lozano, Wanda Nara y Mariana Fabbiani parten como algunas de las candidatas más mencionadas.

En actuación, la serie “La voz ausente” domina buena parte de las nominaciones. Benjamín Vicuña, César Bordón y Gustavo Garzón competirán en Mejor Actor, mientras que Gimena Accardi, Susú Pecoraro y Jazmín Stuart harán lo propio en Mejor Actriz.

Dónde ver en vivo los Martín Fierro 2026

La ceremonia de los Martín Fierro 2026 se emitirá en vivo por Telefe desde el Hotel Hilton Buenos Aires. La cobertura incluirá la tradicional alfombra roja, entrevistas con los nominados y el minuto a minuto de la premiación.

Con figuras históricas, programas líderes y varias ternas abiertas, la edición 2026 se perfila como una de las más competitivas y comentadas de los últimos años.