Tras ser reemplazado por Franco Colapinto, Jack Doohan y la puerta para su regreso a la F1

Doohan no llegó a sumar puntos en ocho carreras en F1.

Jack Doohan comenzó el 2025 sabiendo que estaba con la soga al cuello tras el fichaje de Franco Colapinto en Alpine, lo que lo forzó a conseguir buenos resultados desde el inicio del campeonato. Sin embargo, la presión le hizo cometer errores incluso difíciles de ver en un principiante, lo que lo llevó a protagonizar varios accidentes que determinaron su salida de la Fórmula 1 y le permitieron al argentino ocupar su lugar en el equipo galo.

De hecho, el piloto australiano apenas se mantuvo seis fechas y fue reemplazado por el pilarense a partir del GP de Ímola, quedando relegado a la posición de piloto de reserva en el equipo francés. Si bien Doohan se mantuvo unos meses a la espera de tener su regreso a la máxima categoría con la escudería francesa, la desvinculación definitiva se hizo efectiva a inicios de este 2026, a lo que le siguió la noticia de su arribo a Haas.

Justamente la escudería estadounidense se encuentra en un momento de crisis interna después de lo sucedido en el GP de Miami, donde no logró sumar puntos y fue superada por primera vez por Williams en lo que va del campeonato. El ascenso de Red Bull y el séptimo lugar de Colapinto hicieron que Haas caiga al sexto lugar de la tabla de constructores con un total de 18 puntos, quedando a cinco de Alpine y a 12 de los austriacos.

En este sentido, el equipo de Kannapolis ha sumado la mayoría de sus puntos de la mano de Oliver Bearman, mientras que Esteban Ocon solamente aportó una unidad con el décimo puesto en Japón. Esta falta de resultados del francés vendría acompañada con un descontento general con su rendimiento, algo que incluso fue señalado por Ayao Komatsu, director de Haas: “Nadie satisfecho con los resultados deportivos de Esteban el año pasado”.

Bajo este clima, los rumores que indican que Ocon podría ser reemplazado en el transcurso del campeonato han tomado fuerza y, en este contexto, Doohan podría ser el gran favorito para heredad el asiento. “He oído que no está seguro de si Ocon podrá competir hasta el final de la temporada. Así que, para decirlo sin rodeos, la situación actual de Ocon no es nada buena”, señaló el periodista Julien Cerasoli en UOL Esporte.

Ocon solo suma un punto en esta temporada.

Los números de Ocon en Haas

Esteban se sumó a Haas en la temporada pasada, y tuvo una buena carta de presentación con el quinto lugar en el GP de China por la segunda fecha. Sin embargo, su rendimiento fue bajando con el paso de las fechas, a tal punto de que terminó en el decimoquinto lugar con 38 puntos, tres por debajo de su compañero, mientras que Haas cayó al octavo de la tabla de constructores con 79 puntos, quedando incluso detrás de Aston Martin.