El papa León XIV abordará el auge de la IA en su primer gran documento, el 25 de mayo

FOTO DE ARCHIVO: El papa León XIV llega a la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano

El papa León XIV abordará el auge de la inteligencia artificial en su primer texto en profundidad en el que expone sus preocupaciones, informó el ‌Vaticano el lunes, añadiendo que será ‌presentado el 25 de mayo por el propio pontífice.

Según fuentes, es probable que el documento, conocido como encíclica, condene el uso de la IA en la guerra y aborde cómo esta tecnología está poniendo en tela de juicio los derechos de los trabajadores.

Se titulará "Magnifica Humanitas" (Magnífica Humanidad) y fue firmado formalmente por el Santo Padre el viernes antes de su publicación, según un comunicado del Vaticano.

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León XIV, el primer papa estadounidense, participará en una presentación ​del texto en el Vaticano, ⁠rompiendo con la tradición papal. A ese evento se unirá Chris Olah, cofundador de ‌la empresa de IA Anthropic.

Los papas no suelen presentar sus escritos en ⁠público, dejando esa tarea a los cardenales del ⁠Vaticano y a los responsables de prensa.

Las encíclicas son una de las formas más elevadas de enseñanza de un Sumo Pontífice a los 1.400 millones de miembros de la Iglesia Católica ⁠Apostólica Romana.

"La primera encíclica de un papa suele esbozar sus prioridades, centrándose en ​lo que él considera cuestiones sociales y morales graves para ‌el mundo moderno", dijo John Thavis, corresponsal del ‌Vaticano jubilado que cubrió tres papados.

El comunicado del lunes indicaba que el texto ⁠abordaría "la protección de la persona humana en la era de la inteligencia artificial".

EL PAPA ABORDARÍA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

León XIV ha hablado con firmeza en las últimas semanas contra la dirección tomada por los líderes mundiales y ha enfurecido al presidente de Estados Unidos, ​Donald Trump, ‌al criticar la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Se espera que el documento, en el que se lleva trabajando desde hace meses, aborde una serie de cuestiones sociales y ofrezca la orientación más completa de la Iglesia sobre los derechos de los trabajadores en décadas.

León, el decimocuarto papa en elegir ⁠ese nombre, firmó el texto el 15 de mayo, en el 135 aniversario de una encíclica del papa León XIII, quien abogó por mejores salarios y condiciones para los trabajadores.

León XIV cumplió un año como papa el 8 de mayo y ha advertido en varias ocasiones sobre los riesgos de la IA.

En un discurso pronunciado la semana pasada en la universidad más grande de Europa, condenó su uso en la guerra, citando los conflictos en Ucrania, Gaza, Líbano e Irán ‌como ejemplos de "la evolución inhumana de la relación entre la guerra y las nuevas tecnologías en una espiral de aniquilación".

La invitación de León XIV a Olah podría reflejar la investigación de este último sobre los mecanismos implicados en las redes neuronales que constituyen la base de la IA.

Anthropic se ha enfrentado a la administración Trump, en particular al insistir en la necesidad ‌de establecer medidas de seguridad que restrinjan el uso de sus modelos con fines militares, como el lanzamiento autónomo de armas o la vigilancia interna.

El Sumo Pontífice publicó otro documento importante en su ‌primer año, completando una ⁠exhortación apostólica iniciada por el difunto papa Francisco que pedía cambios generalizados en el sistema de mercado global para abordar la creciente desigualdad de ​riqueza.

La última encíclica fue publicada por Francisco en octubre de 2024. En ella se instaba a los católicos a abandonar la "búsqueda desenfrenada" del dinero y a dedicarse a su fe.

Con información de Reuters