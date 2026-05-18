Tour de Francia de 2028 comenzará en Reims, tras partidas en España y Reino Unido

El Tour de Francia de 2028 comenzará en Reims, según anunciaron los organizadores el lunes, con lo que la Gran Salida vuelve a Francia tras las partidas en España y Reino Unido las dos ediciones anteriores.
La 115.ª edición de la mayor carrera ciclista comenzará el 24 de junio de 2028, con un calendario ajustado debido a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles que se celebrarán más adelante ese mismo verano boreal.
Reims, que ya acogió la Gran Salida en 1956, acogerá la etapa inaugural, en la que el pelotón se embarcará en cuatro días de carrera por la región del Gran Este, en el noreste de Francia.
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El Tour comenzará en Barcelona en julio de este año, antes de dirigirse a Reino Unido en 2027.
La carrera partió de Copenhague en 2022, Bilbao en 2023, Florencia en 2024 y Lille en 2025.
Con información de Reuters