Tour de Francia de 2028 comenzará en Reims, tras partidas en España y Reino Unido

Imagen de archivo del logo del Tour de Francia en el estadio Le Scarabee, en Roanne, Francia.

El Tour de Francia de 2028 ‌comenzará en ‌Reims, según anunciaron los organizadores el lunes, con lo que la Gran Salida vuelve a Francia tras las ​partidas en ⁠España y Reino ‌Unido las dos ediciones ⁠anteriores.

La 115.ª ⁠edición de la mayor carrera ciclista comenzará el 24 ⁠de junio de ​2028, con un ‌calendario ajustado debido ‌a los Juegos Olímpicos ⁠de Los Ángeles que se celebrarán más adelante ese mismo ​verano ‌boreal.

Reims, que ya acogió la Gran Salida en 1956, acogerá la etapa inaugural, ⁠en la que el pelotón se embarcará en cuatro días de carrera por la región del Gran Este, en el noreste ‌de Francia.

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El Tour comenzará en Barcelona en julio de este año, antes de dirigirse a Reino ‌Unido en 2027.

La carrera partió de Copenhague en 2022, ‌Bilbao ⁠en 2023, Florencia en 2024 y ​Lille en 2025.

Con información de Reuters