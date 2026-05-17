Nicolás Otamendi anunció que se va de Benfica y quedó a un paso de River

Oficial: el anuncio de Benfica sobre el futuro de Otamendi que ilusiona a River.

Benfica anunció oficialmente que Nicolás Otamendi no continuará en el club de Portugal cuando termine el Mundial 2026, por lo que River Plate se ilusiona con tenerlo como refuerzo en el próximo mercado de pases. Con un comunicado breve pero contundente a puro agradecimiento para el capitán, las "Águilas" confirmaron que el defensor de 38 años se marchará en libertad de acción en julio próximo. Las conversaciones entre el "Millonario" y "Ota" están muy avanzadas, por lo que todo indica que Eduardo "Chacho" Coudet contará con quien ganó todo con la Selección Argentina.

Otamendi, a un paso de River: el comunicado de Benfica para anunciar que se va

”El Sport Lisboa e Benfica informa que el capitán Nicolás Otamendi considera que su etapa en el club ha llegado a su fin, tras seis temporadas en las que honró nuestra camiseta y nuestro brazalete de capitán hasta la última gota de sudor".

"Nicolás Otamendi siempre fue un ejemplo de pasión, dedicación, competencia, liderazgo y profesionalismo, contribuyendo decisivamente a la conquista de un Campeonato, una Copa de la Liga y dos Supercopas. Más allá de los trofeos, llenó de orgullo y gratitud los corazones de los aficionados del Benfica, y siempre formará parte de nuestra familia; este siempre será su hogar. Sport Lisboa e Benfica le desea lo mejor para el futuro. ¡Gracias, capitán!”.

Otamendi se despidió de Benfica en Instagram: "Gracias"

La despedida de Otamendi de Benfica en su Instagram.

A través de su cuenta oficial, el argentino publicó un video con sus mejores momentos con las "Águilas" y escribió:

Seis años… y una vida llena de recuerdos.

Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí. No es fácil cerrar una etapa tan importante, porque en Benfica viví momentos que me marcaron para siempre. Hubo alegrías, desafíos, caídas y aprendizajes… y cada uno de ellos valió la pena.

Acá crecí como jugador, pero sobre todo como persona. Compartí vestuario con grandes compañeros, conocí personas increíbles y entendí el verdadero significado de luchar, caer y volver a levantarse.

Me voy con el corazón lleno de gratitud y orgullo por haber sido parte de un club tan grande. Gracias por abrirme las puertas, por acompañarme durante todos estos años y por hacerme sentir parte de una familia.

Aunque hoy toque decir adiós, estos colores van a estar conmigo para siempre.

Gracias por todo, Benfica.

Otamendi, el líder que necesita River en la defensa

Si bien el equipo del "Chacho" Coudet mejoró muchísimo su rendimiento y se instaló en la final del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino, en las últimas dos temporadas padeció en algunos partidos la ausencia de un "mariscal" en la última línea. Si bien el ex Vélez tiene 38 años, está en plenitud física: jugó casi siempre en Benfica durante la vigente campaña y portó la cinta del gigante portugués. Incluso, todo indica que será titular en el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Con voz de mando en la zaga, personalidad en los partidos importantes, jerarquía y liderazgo absoluto, "Ota" se sumaría entonces a los otros campeones del mundo de la "Banda": Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Marcos Acuña. Sería una defensa de lujo para el conjunto de Núñez, que si logra coronarse campeón en Córdoba asegurará su presencia además en la Copa Libertadores 2027.

Los números de Otamendi en Benfica