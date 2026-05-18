Por qué no se va nadie de Gran Hermano hoy lunes 18 de mayo 2026: los motivos

Gran Hermano no saldrá al aire con Santiago del Moro este lunes 18 de mayo 2026 en Telefe.

La casa de Gran Hermano atraviesa horas decisivas luego de una intensa gala de eliminación que dejó nuevas tensiones entre los participantes. Tras la salida de Danelik y la confirmación del repechaje, muchos seguidores del reality se preguntan por qué este lunes 18 de mayo de 2026 no habrá una nueva eliminación en el programa de Telefe.

La gala del domingo cambió el rumbo de Gran Hermano

El domingo 17 de mayo se llevó adelante una gala de eliminación anticipada que definió la última placa antes del esperado repechaje. La votación dejó varios momentos de tensión dentro de la casa y también fuertes reacciones entre los jugadores.

Las primeras participantes en salir de placa fueron Luana, Tamara Paganini y Cinzia, quienes resultaron ser las menos votadas por el público. Más tarde, Franco Zunino también logró mantenerse en competencia pese a las críticas que suele recibir tanto dentro como fuera de la casa.

Finalmente, el versus quedó entre Eduardo Carrera y Danelik. Ambos llegaron a la definición luego de semanas marcadas por enfrentamientos, alianzas rotas y fuertes discusiones que impactaron de lleno en el juego.

La votación del público determinó que la eliminada fuera Danelik, quien incluso confirmó antes de abandonar la casa que participará del repechaje ya habilitado por la producción. La salida generó festejos en varios sectores del reality. Luana, Emanuel, Yanina Zilli y Zunino celebraron a los gritos la eliminación, mientras que Cinzia reaccionó con enojo y lanzó: “No es justo, qué rabia tengo”.

La eliminación de Danelik provocó fuertes reacciones dentro de la casa y reavivó las internas entre los participantes.

Por qué hoy lunes 18 de mayo no hay eliminación en Gran Hermano

La principal razón por la que este lunes 18 de mayo no se irá nadie de Gran Hermano tiene que ver con la dinámica especial que decidió implementar la producción en la recta final del programa.

Luego de la eliminación anticipada del domingo, la casa quedó momentáneamente sin nueva placa debido al inicio del repechaje. El reality abrirá una instancia clave para que exjugadores puedan regresar a la competencia y modificar el desarrollo del juego.

De esta manera, la gala de este lunes estará enfocada en el repechaje, las repercusiones de la salida de Danelik y las estrategias de los participantes que siguen dentro de la casa, pero no habrá una nueva eliminación.

La decisión también responde a la intención de mantener el suspenso y reorganizar la competencia antes de ingresar en la etapa más importante de la temporada.

Quiénes siguen en competencia en Gran Hermano Generación Dorada

La producción de Gran Hermano confirmó que este lunes la gala estará centrada en el repechaje y no en una nueva salida

Tras la última eliminación, estos son los participantes que continúan en carrera dentro de Gran Hermano Generación Dorada:

Eduardo Carrera

Luana Fernandez

Tamara Paganini

Cinzia Francischiello

Franco Zunino

Manuel “Manu” Ibero Durigon

Jennifer “Pincoya” Galvan

Emanuel Di Gioia

Juan Ignacio Caruso

Catalina “Titi” Tcherkaski

Gladys “La Bomba Tucumana”

Con el repechaje ya en marcha, la competencia podría modificarse nuevamente en los próximos días.

En qué canal se puede ver Gran Hermano en vivo

El reality de Telefe puede verse a través de distintas plataformas y señales de cable en Argentina. La ubicación del canal depende del proveedor de televisión contratado.

Estas son las principales opciones para seguir Gran Hermano en vivo:

DirecTV: canal 123 y 1123 HD.

Cablevisión y Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canales 12 y 1001.

Además de las galas diarias, el programa mantiene transmisiones y contenidos especiales vinculados al repechaje, una de las instancias más esperadas por los fanáticos del reality.