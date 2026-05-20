Anmat beneficia a las importaciones y redujo aranceles para la importación de medicamentos, alimentos y productos médicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó una medida que beneficia a las importaciones y redujo aranceles para la importación de medicamentos, alimentos y productos médicos. Cerca del 75% de los trámites de importación de estos productos pasarán a pagar menos de lo que abonaban hasta ahora

La Disposición 2978/2026, publicada en el Boletín Oficial, modifica el esquema arancelario de importación. El organismo justificó que la medida busca establecer valores “más claros, proporcionales y acordes a las tareas de control y fiscalización”. Además, detalló que “cerca del 75% de los trámites de importación de medicamentos y productos médicos pasarán a pagar menos de lo que abonaban hasta ahora”.

El cambio central es que los aranceles se calcularán como un porcentaje sobre el valor FOB declarado, es decir, el valor de la mercadería puesta a bordo en el puerto de origen, sin incluir seguros ni fletes internacionales. Este nuevo esquema reemplaza las escalas fijas que antes oscilaban entre el 3% y el 5%, lo que genera una reducción significativa en los costos.

Los nuevos aranceles y diferencias

- Medicamentos:

- Hasta $95 millones: 1,5% sobre el FOB declarado.

- Más de $95 millones: 1,25%.

- Antes: entre 3% y 5% según escalas fijas.

- Productos médicos:

- Corte en $55 millones, con tasas de 1,5% y 1,25%.

- Antes: entre 3% y 5%.

- Alimentos:

- Corte en $50 millones, con tasas de 1,5% y 1,25%.

- Antes: entre 3% y 5%.

Anmat beneficia a las importaciones y redujo aranceles para la importación de medicamentos, alimentos y productos médicos

Según la ANMAT, esta actualización busca alinear los costos locales con los de otros países de la región y evita desventajas competitivas para Argentina. La disposición también actualizó los valores de prácticas del INAME, la DEYGMPS y el Instituto Nacional de Productos Médicos.

La ANMAT suspensión un empresa de medicamentos

Paralelamente, la ANMAT dispuso la suspensión preventiva de la habilitación para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos de la empresa Global Pharma Group S.A., con sede en Ramos Mejía, La Matanza. La medida se tomó luego de una inspección realizada en febrero, en el marco del trámite de renovación iniciado en 2022.

Durante el procedimiento, los inspectores detectaron múltiples incumplimientos a las Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos, lo que derivó en la sanción. En primer lugar, se constató que el acceso al establecimiento presentaba aberturas que permitían el ingreso de insectos, además de acumulación de suciedad en distintas áreas.

Asimismo, se observaron manchas de humedad, pintura deteriorada y roturas en el techo del sector de recepción y expedición. A estas deficiencias se sumaron problemas críticos en el control de temperatura: tanto en el depósito como en la heladera destinada a los medicamentos se registraron valores fuera de los rangos permitidos, sin documentación que acreditara el funcionamiento de sistemas de alerta.

Además, se señaló la ausencia de un mapeo térmico del depósito y se comprobó que, durante una prueba de manipulación de productos que requieren cadena de frío, se alcanzaron temperaturas inferiores a 2°C por un período prolongado, incumpliendo la normativa vigente. En consecuencia, la ANMAT resolvió impedir que la firma distribuya productos entre jurisdicciones, reforzando así su rol de control sanitario.