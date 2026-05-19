El ministro israelí de extrema derecha Smotrich afirma que fiscal de la CPI busca su detención

El ministro de Finanzas israelí, Smotrich, habla en una conferencia de prensa sobre la expansión de los asentamientos, cerca del asentamiento israelí de Maale Adumim.

Por Steven Scheer y ​Stephanie van den Berg

JERUSALÉN/LA HAYA, 19 mayo (Reuters) - El ministro de Hacienda israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, dijo el ‌martes que fue informado ‌de que el fiscal de la Corte Penal Internacional había solicitado una orden de detención confidencial contra él, y añadió que tomaría represalias librando una "guerra" contra la Autoridad Palestina.

Afirmó que había ordenado la evacuación de la aldea beduina palestina de Khan al-Ahmar, en Cisjordania, ocupada por Israel, como parte ​de las medidas ⁠contra la Autoridad Palestina, que ejerce un autogobierno limitado ‌en algunas zonas de Cisjordania en virtud de ⁠acuerdos con Israel.

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"La Autoridad Palestina ha ⁠iniciado una guerra, y tendrá una guerra", dijo Smotrich en una rueda de prensa, reflejando la ira del Gobierno israelí ⁠ante lo que considera un respaldo palestino a las ​acciones legales internacionales sobre el conflicto en ‌Gaza.

Smotrich señaló que, con este ‌fin, había ordenado la evacuación de Khan al-Ahmar, haciendo ⁠uso de su autoridad como ministro de Finanzas y como miembro del Ministerio de Defensa para perjudicar a la Autoridad Palestina.

En relación con las declaraciones de Smotrich sobre Khan ​al-Ahmar, el ‌alto funcionario palestino Wasel Abu Youssef declaró a Reuters que la decisión de evacuar la zona es "muy peligrosa" y se necesita una postura internacional firme para detener lo que él calificó de nuevos crímenes.

La oficina ⁠del fiscal de la CPI se negó a hacer comentarios, alegando la confidencialidad del proceso. La CPI ha declarado anteriormente que su fiscal es independiente e imparcial a la hora de seleccionar los casos que investiga. Smotrich no especificó quién le había informado de la orden de detención el lunes por la ‌noche, y el proceso de solicitud de órdenes de detención es confidencial. Tampoco reveló los motivos de la CPI.

Tras calificar al tribunal de "antisemita", Smotrich afirmó que "como estado soberano e independiente, no aceptaremos dictados hipócritas de organismos sesgados que se oponen sistemáticamente al ‌Estado de Israel, a nuestros derechos bíblicos, históricos y legales en nuestra patria, y a nuestro derecho y deber a la autodefensa ‌y la ⁠seguridad".

Israel no es miembro de la CPI y no reconoce su jurisdicción, pero los territorios palestinos ​fueron admitidos como estado miembro del tribunal en 2015.

(Reporte adicional de Anthony Deutsch en Ámsterdam, Rami Ayyub en Jerusalén y Nidal al-Mughrabi en El Cairo; editado en español por Carlos Serrano)