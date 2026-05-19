Película animada "Jim Queen" aborda un tema serio con un toque cómico en Cannes

79º Festival de Cannes - Photocall de la película de animación "Jim Queen"

Por Mike Davidson ​y Miranda Murray

CANNES, Francia, 19 mayo (Reuters) - "Jim Queen", una dinámica película francesa de animación para adultos sobre ‌un virus que ‌convierte a los hombres gais en heterosexuales, surgió del deseo de sus creadores de reflejar, a través del humor, sus experiencias en la comunidad gay, incluidos sus estigmas y subculturas.

"Éramos jóvenes, dos chicos gais, que salíamos todo el tiempo a bares, a fiestas, ​y lo que ⁠vivíamos no se reflejaba mucho en las series ‌ni en las animaciones", dijo el director ⁠Marco Nguyen en el Festival ⁠de Cannes, donde el filme se estrenó fuera de competición el domingo por la noche.

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Parte de esa experiencia ⁠incluye el papel que desempeñó el VIH/sida ​en la comunidad, dijo Simon Balteaux, ‌uno de los guionistas.

"Crecimos con ‌ese miedo al VIH, y realmente cambió nuestra ⁠percepción de la sexualidad", dijo Balteaux, y añadió que la película buscaba explorar esos temas a través de la sátira.

El protagonista, Jim Parfait, es un ​influyente parisino ‌musculoso que contrae "heterosis", cuyos síntomas incluyen interés por los deportes, deseo de tener hijos y falta de abdominales.

A medida que se ve relegado en una la comunidad que antes ⁠lo adoraba, se propone encontrar una cura, con la ayuda de Lucien, un admirador socialmente torpe y ferviente coleccionista de juguetes sexuales.

Nguyen y Balteaux afirmaron que el formato permite a la película abordar ideas serias con humor.

"La animación te ayuda a darle un toque de brillo ‌y la hace más accesible", dijo Balteaux.

Llevar "Jim Queen" a la gran pantalla fue arduo, según los cineastas, debido a la preocupación de que careciera de un atractivo más amplio.

"Siempre nos daban más o menos la misma ‌respuesta: 'Es muy divertida, es muy inteligente, pero es demasiado gay, ¿no?'", dijo Balteaux, quien añadió que les llevó ocho años conseguir ‌suficientes patrocinadores.

"Espero que ⁠lo que hemos hecho hoy pueda abrir la mente de los inversionistas y demostrar ​que ese tipo de comedias pueden ser populares", añadió Nguyen.

Con información de Reuters