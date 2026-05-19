Los jugadores de la Selección Argentina que pueden ser campeones antes del Mundial 2026

Los jugadores de la Selección Argentina que pueden ser campeones antes del Mundial

A menos de un mes del comienzo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, hay varios futbolistas que integran la prelista de la Selección Argentina que pueden ser campeones en sus respectivos clubes antes del próximo jueves 11 de junio. Por supuesto, algunos ya tienen su lugar asegurado en la Copa del Mundo y otros que dependerán de la decisión de Lionel Scaloni de convocarlos. De esta manera, lo que suceda en estas semanas podría ser determinante para los futbolistas en cuestión que pueden levantar trofeos o ser figura en los partidos que les restan.

Los jugadores de la prelista de la Selección Argentina que pueden ser campeones con sus clubes antes del Mundial 2026

Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía

El arquero campeón en Qatar 2022 que es fija en la "Albiceleste" ya no puede consagrarse en la Premier League, pero está en la final de la UEFA Europa League con el Aston Villa y este miércoles 20 de mayo su equipo enfrentará al Friburgo de Alemania en búsqueda del trofeo continental. Además, le queda un compromiso por el torneo inglés contra el Manchester City. En cuanto a su compañero, se ilusiona con estar en el certamen después de una temporada en la que fue clave para el equipo de Unai Emery.

Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía pueden jugar ser campeones con el Aston Villa antes del Mundial 2026

Walter Benítez

El arquero no es titular en Crystal Palace de Inglaterra pero está en la final de la UEFA Conference League que se jugará el 27 de mayo cuando su equipo enfrente al Rayo Vallecano de España.

Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Lucas Martínez Quarta y Aníbal Moreno

El joven guardameta de River Plate que se ganó el lugar como titular en el "Millonario" en medio de la lesión de Franco Armani será quien ataje en la final del Torneo Apertura contra Belgrano de Córdoba el próximo domingo 24 de mayo desde las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Además, podrá estar por la Copa Sudamericana en la última fecha de la fase de grupos ante Blooming de Bolivia en el Monumental. Su presencia en el Mundial no está asegurada.

La situación del lateral que pateó el penal definitivo ante Francia es similar a la de Beltrán, aunque será baja para estos partidos por la lesión sufrida. El desgarro en el cuádriceps izquierdo lo mantendrá afuera de las canchas por tres semanas y llegará con lo justo a la Copa del Mundo. Pezzella puede repetir presencia y antes ser campeón; mientras que Martínez Quarta podría jugar su primer Mundial pero tampoco tiene el puesto asegurado. Moreno también sufrió una lesión pero en caso de ser citado definitivamente llegaría en condiciones.

Santiago Beltrán se ilusiona con estar en el Mundial 2026

Los jugadores de la Selección Argentina que se consagraron campeones antes del Mundial 2026

Alan Varela y Lautaro Martínez son los dos futbolistas de la prelista presentada por Lionel Scaloni que hasta el momento levantaron un trofeo antes del comienzo de la Copa del Mundo a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México 2026. El volante con pasado en Boca Juniors lo logró con el Porto de Portugal y el delantero con el Inter de Milán de Italia.

Los jugadores de la prelista de la Selección Argentina que pueden descender antes del Mundial 2026

En el caso de los que pueden perder la categoría antes de viajar a la Copa del Mundo sólo hay dos. Cristian "Cuti" Romero -actualmente lesionado- corre el riesgo de descender en la Premier League de Inglaterra, mientras que Claudio "Diablito" Echeverri está en la misma situación con el Girona de España que a diferencia de los "Spurs" sí está en zona de descenso