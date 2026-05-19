La inflación mayorista de abril fue del 5,2%, la más alta en dos años

La inflación mayorista de abril se disparó al 5,2% en abril y marcó la suba más alta en dos años, de acuerdo al último informe del Indec. Los efectos del conflicto en Medio Oriente afectaron al sector petrolero, que impulsó el incremento general de los precios.

El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 5,2% en abril respecto del mes anterior, consecuencia de la suba de 5,3% en los “Productos nacionales” y de 2,5% en los “Productos importados”. En lo que va del año, los precios aumentaron 11,6% y respecto al mismo mes del año previo, el incremento fue del 30,8%.

Qué impactó en los precios mayoristas

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas”, con 2,09%; “Productos refinados del petróleo”, con 1,63%; “Sustancias y productos químicos”, con 0,46%; “Alimentos y bebidas”, con 0,26%; y “Productos de caucho y plástico”, con 0,18%.

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 4,8% en el mismo período, que se explica por la suba de 4,9% en los “Productos nacionales” y de 2,5% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 4,8%, como consecuencia de la suba de 7,5% en los “Productos primarios” y de 3,7% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

Qué dijo Luis Caputo sobre la fuerte suba de la inflación mayorista

En abril, la inflación mayorista estuvo marcada por el fuerte aumento internacional del precio del petróleo, impulsado por la escalada bélica en Medio Oriente. La suba del barril de crudo, que se mantuvo por encima de los U$S 100, presionó al alza distintos componentes del índice mayorista.

Ante este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para señalar que “si bien el dato es elevado, cerca del 85% de la variación se explica por el incremento en el precio del petróleo y sus derivados, producto del conflicto bélico”.

Además, detalló que los rubros Petróleo Crudo y Gas, Productos Refinados del Petróleo, Caucho y Plástico, y Sustancias y Productos Químicos explicaron 4,4 puntos porcentuales de los 5,2 puntos que avanzó el índice general. Según explicó el funcionario en X, si se excluyen esas cuatro divisiones vinculadas al shock externo, el resto del IPIM habría mostrado una suba cercana al 1,1% mensual, un acumulado de 4,4% hasta abril y un incremento interanual del 23%.