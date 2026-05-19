A lo Bullrich, Santiago Caputo continuó con el plan "rebelión pública contra Karina"

Arrancó un plan de rebelión pública contra Karina Milei dentro del Gobierno. Primero fue Patricia Bullrich en un intento por exponerla y ahora continuó la posta el asesor de Javier Milei. Intentan ponerle límites al poder de la hermanísima. Hace días, desde el caputismo destacaban el coraje de Bullrich de desafiarla públicamente a Karina. "Tiene unos huevos bárbaros Patricia", decían en off a El Destape. Ahora Las Fuerzas del Cielo continuaron por esa senda.

El mensaje de Santiago Caputo fue en esa dirección: lo lidera Milei y solo Milei. Y se va a ir del Gobierno cuando el Presidente lo decida y no cuando lo quiera echar Karina.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Desde el karinismo hablaron en las últimas horas de la "paciencia" y la "templanza" de Karina cuando quiere ir por la cabeza de algún funcionario. "Siempre lo que nos sorprende de ella es que sabe manejar bien sus tiempo", afirmó una fuente de Casa Rosada hoy a El Destape. En el caputismo, en tanto, confirman que Caputo no se va, ni ahora ni en el segundo semestre. "Se va a quedar hasta que Javier lo decida", insisten.

En el Gobierno contaron que hubo contacto de Milei con ambos bandos para conocer la versión completa de los hechos y qué pasó entre ambos lados el fin de semana. Desde el karinismo dicen que "Milei habló por Whatsapp con ambos bandos". Por otro lado, hay rumores de un llamado del mandatario a integrantes de Las Fuerzas del Cielo donde el Jefe de Estado les habría dado la razón en el caso al grupo juvenil.

La interna dentro de la interna

Es que la interna entre Santiago Caputo y Martín Menem ingresó a su peor momento. Un tuit de una cuenta fantasma con un video contra el asesor redirigido a la cuenta oficial de Instagram del presidente de la cámara de Diputados detonó todo. En el caputismo creen que fue el propio Menem y que "tiene un trollcenter que opera contra el Gobierno". Del otro lado le piden a Caputo que "vaya a terapia" y lo acusan de jugar para atrás y nunca defender a Manuel Adorni en su escándalo por enriquecimiento ilícito.

Igualmente, ambos lados saben que "no va a pasar nada". Milei no tomará la decisión de expulsar a nadie del Gobierno. "El Presidente está al tanto de todo y no va a intervenir. Sabe que es una interna natural del poder y que se dirime así de esa manera y que se va resolver como se resuelven las internas políticas por poder", explicó una persona de su riñón a El Destape.

Tras este momento caótico, el jefe de Gabinete Manuel Adorni decidió suspender las reuniones de esta semana. La semana que viene se retomarían. Primero se juntaría la mesa política el martes 26 tras el Tedeum del lunes donde se cruzarán varios enemigos íntimos. Hasta se espera que compartan el acto en la Catedral Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel.

En el encuentro del martes estará Bullrich junto a Karina otra vez. Pero en el Gobierno intentan que las otros reuniones, las de Gabinete, sea solo con ministros y nadie más. En la última, hubo otras personas, como "Pato" y Martín Menem.

En Casa Rosada no quieren que esté más Bullrich en las reuniones de Gabinete porque "filtra todo". "En la última fue un desastre lo que hizo Patricia. Salió y contó todo. No viene más", afirmó a El Destape una fuente del karinismo.