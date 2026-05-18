La interna de Santiago Caputo contra Martín Menem ingresó a su peor momento. Un tuit de una cuenta fantasma con un video contra el asesor redirigido a la cuenta oficial de Instagram del presidente de la cámara de Diputados detonó todo. En el caputismo creen que fue el propio Menem y que "tiene un trollcenter que opera contra el Gobierno". Del otro lado le piden a Caputo que "vaya a terapia" y lo acusan de jugar para atrás y nunca defender a Manuel Adorni en su escándalo por enriquecimiento ilícito.

Las Fuerzas del Cielo, el grupo comandado por el asesor de Javier Milei, estallaron contra Menem y su referentes en redes sociales. "Es gravísimo lo que pasó", afirmó una fuente de Casa Rosada a El Destape.

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En ese grupo hay dos denuncias. La primera es que creen que fue Menem el que manejaba la cuenta de X que hizo el tuit contra Caputo. "Sí, fue él personalmente. Ningún pendejo está despierto a esa hora un sábado", acusan. Del otro lado dicen: "Es imposible que sea Martín. No son jueguitos esos para personas mayores de 30 años", se burlan en diálogo con El Destape y deslindaron al titular de Diputados del hecho.

En el caputismo dicen que Menem "tiene un trollcenter para operar al Gobierno"

Una persona de Las Fuerzas del Cielo explicó el hecho sobre la cuenta de X que anticipaba los movimientos de Milei. "Que alguien de la mesa política ventile acuerdos políticos, critique al Presidente y filtre todo lo que planea el Gobierno o hasta la confesión de que lo sabotea activamente es más grave que una picardía política", afirmaron a este portal.

Del otro lado desvincularon totalmente a Menem de la situación. Es que el titular de la cámara, según contaron a El Destape, no maneja su cuenta oficial de Instagram. Tiene otra de carácter personal que nada tuvo que ver con la publicación que fue realizada con su cuenta verificada.

Según narran desde el menemismo y lo adelantó el propio Menem a un chat de íntimos, según pudo averiguar El Destape, lo que sucedió fue que el CM (community manager) de la cuenta del titular de la cámara baja compartió un video contra Caputo en algunos grupos de WhatsApp con amigos y uno de ellos (que manejaría la cuenta de X señalada) agarró ese link y lo compartió ahí.

Desde el entorno de Menem relativizaron el hecho y afirmaron: "Es más de lo mismo todo lo que pasó este fin de semana". Una mancha más al tigre de la interna entre ambos bandos.

En Casa Rosada acusaron a Caputo de jugar para atrás con el Caso Adorni. "Esto lo que demuestra es que su aparato sí es orgánico. Y que se puede activar y desactivar cuando él quiere. Caputo decía que no era así y por eso no habían salido en redes a defender a Manuel. Que vaya a terapia", afirmaron ante El Destape.

En el menemismo contaron que mientras salió ese polémico tuit de una cuenta fantasma contra Caputo, Menem estaba en un acto en La Rioja. "Martín no tenía ni idea del tema. De hecho en la nota del fin de semana en Clarín dijo que la interna se debe resolver puertas adentro", afirmó una fuente del mileísmo.

En el Gobierno creen que "no va a pasar nada ni Milei tomará decisiones al respecto". El Presidente ya está al tanto de la situación. Pero todos coinciden en que es difícil meterse en la interna. Por la importancia de Caputo y también la de Menem en la cámara.

Algunos se ríen de la situación y creen que el Gobierno de Milei "va rumbo en convertirse el del Frente de Todos", por el nivel alto de la interna que nunca tuvo resolución. Un llamado de atención para el Presidente.