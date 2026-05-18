Stuart Fails to Save the Universe: todo sobre la extraña serie secuela de The Big Bang Theory

Stuart Fails to Save the Universe, así será la secuela de The Big Bang Theory.

La exitosa serie de televisión The Big Bang Theory volverá en una extraña secuela, Stuart Fails to Save the Universe. Los detalles del show que se estrenará en julio en HBO Max y fue anunciado en la Comic Con de México, provocando la euforia entre los fanáticos de Sheldon Cooper (Jim Parsons), personaje emblema de la producción de Warner.

De qué va a tratar Stuart Fails to Save the Universe

Stuart Bloom, dueño de una tienda de cómics, recibe la misión de restaurar la realidad después de romper un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, provocando accidentalmente un apocalipsis multiversal. Stuart cuenta con la ayuda de su novia Denise, de su amigo el geólogo Bert y del físico cuántico — y especialmente molesto — Barry Kripke. En el camino, se encuentran con versiones de personajes de universos alternativos que los televidentes llegaron a conocer y amar en The Big Bang Theory. Pero como sugiere el título, las cosas no salen bien.

El la convención para fanáticos también se reveló que la banda sonora original de la serie será compuesta por Danny Elfman, ganador de un Emmy y un GRAMMY y nominado al Oscar. La serie está protagonizada por Kevin Sussman (Stuart), Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert) y John Ross Bowie (Barry). La obra, de Chuck Lorre Productions en colaboración con Warner Bros. Television, fue creada, escrita y producida por Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady.

En The Big Bang Theory Stuart aparece como un personaje secundario, como el frágil y deprimido dueño de la tienda de cómics a la que van el cuarteto de nerds protagonistas. Pero conforme avanza la serie, va adquiriendo relevancia en el show. Tiene problemas económicos, baja autoestima y mucha soledad. La serie usa eso para humor incómodo, pero también para darle cierta profundidad emocional.

The Big Bang Theory contó la historia de Leonard, Sheldon, Howard y Raj, cuatro cerebros privilegiados de la ciencia que aman la cultura geek y nerd, pero no tiene idea de cómo relacionarse socialmente, sobre todo cuando se trata de conocer mujeres o tener citas. La llegada de una nueva vecina al edificio de Leonard y Sheldon, Penny, altera el orden normal de sus rutinas.