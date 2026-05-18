Bolivia: crecen las protestas contra Rodrigo Paz y la Policía reprimió una marcha en La Paz

La tensión social y política en Bolivia sumó este lunes un nuevo capítulo luego que efectivos policiales reprimieran una movilización en La Paz contra el presidente Rodrigo Paz y su política de ajuste y desregulación. Los enfrentamientos dejaron al menos un herido y se producen en medio de una escalada de protestas, bloqueos de rutas y denuncias opositoras sobre el supuesto envío de gases lacrimógenos desde Argentina.

La crisis política en Bolivia continúa profundizándose y este lunes se registraron violentos incidentes entre la Policía y sectores movilizados de la Central Obrera Boliviana (COB) que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los disturbios ocurrieron en el centro de La Paz, cerca de Plaza Murillo, donde se encuentra la sede del gobierno boliviano.

Según reportó la agencia Noticias Argentinas, al menos un integrante de la COB resultó herido durante los enfrentamientos. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases químicos para dispersar la protesta, mientras que algunos manifestantes respondieron con petardos, explosivos caseros y palos con clavos. La situación generó escenas de caos y tensión en el centro político paceño, con calles colapsadas y fuerte presencia policial y militar en los alrededores de la Plaza Murillo.

Entre los sectores movilizados se encuentran organizaciones vinculadas al ex presidente Evo Morales, que llegaron a La Paz luego de siete días de marcha, además de sindicatos campesinos, maestros rurales y agrupaciones obreras que mantienen protestas desde hace semanas.

El conflicto social en Bolivia se viene agravando desde hace meses, en un contexto de crisis económica, reclamos salariales y cuestionamientos a la gestión de Rodrigo Paz, quien asumió la presidencia en noviembre de 2025. Actualmente existen más de 50 puntos de bloqueo de rutas en distintas regiones del país. Las protestas incluyen reclamos vinculados a salarios, empleo, políticas hidrocarburíferas y el manejo del litio, uno de los recursos estratégicos de Bolivia.

La denuncia sobre supuestos envíos de gases desde Argentina

En paralelo a la escalada de tensión, el diputado opositor Rolando Pacheco denunció este lunes un presunto envío de gases lacrimógenos desde Argentina hacia Bolivia en vuelos militares que oficialmente transportaban ayuda humanitaria. Según indicó, dos aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina habrían trasladado material represivo junto con alimentos e insumos enviados para asistir al Gobierno boliviano.

"Militares patriotas que aman su Bolivia me han hecho llegar la denuncia de que hubo dos vuelos en los cuales se transportó gas lacrimógeno de Argentina a Bolivia para reprimir las movilizaciones", afirmó Pacheco en diálogo con Radio 10.

El legislador aseguró además que presentó un pedido de informes al Ministerio de Defensa boliviano y advirtió que el ingreso de aeronaves militares extranjeras debía contar con autorización de la Asamblea Plurinacional. "Se ha pisoteado la Constitución", denunció el diputado, quien adelantó que impulsará acciones judiciales para investigar el caso.