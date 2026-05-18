Así es la aldea "hippie-chic" argentina que prohíbe el ruido, ¿dónde queda?

Entre bosques de pinos, calles de arena y construcciones bajas integradas con la naturaleza, Mar de las Pampas se consolidó como uno de los destinos más particulares de la Costa Atlántica argentina. Ubicada en el partido de Villa Gesell, a pocos kilómetros del centro geselino, esta localidad es conocida por su estilo “hippie-chic”, una combinación entre vida relajada, diseño rústico y turismo orientado al descanso.

El balneario se caracteriza por mantener normas urbanísticas que buscan preservar el entorno natural y reducir la contaminación sonora y visual. En gran parte no hay edificios altos, semáforos ni carteles luminosos, mientras que el tránsito y la actividad comercial se adaptan a una lógica más tranquila que en otros puntos de la costa bonaerense.

Uno de los lugares más representativos es Centro Comercial de Mar de las Pampas, donde predominan los paseos al aire libre, galerías de arte, cafeterías y locales de artesanías integrados al bosque. Allí también funciona la tradicional Aldea Hippie, un espacio dedicado a artesanos y artistas locales que se convirtió en uno de los principales atractivos de la localidad.

¿Dónde queda Mar de las Pampas?

Mar de las Pampas se encuentra en el sur de Villa Gesell, en la provincia de Buenos Aires, y forma parte del denominado corredor costero junto a Mar Azul y Las Gaviotas. El acceso principal es por la Ruta Provincial 11 y luego por caminos internos rodeados de médanos y vegetación.

La propuesta turística está enfocada principalmente en el descanso. Sus playas amplias y menos concurridas, junto con los senderos entre bosques y médanos, atraen tanto a familias como a parejas que buscan alejarse del ritmo de las grandes ciudades. Reserva Natural de las Pampas es uno de los espacios más visitados por quienes realizan caminatas y recorridos al aire libre.

Además del perfil natural, Mar de las Pampas desarrolló una importante oferta de cabañas, apart hoteles y complejos boutique integrados al paisaje. Lugares como Village de las Pampas Apart Hotel Boutique y Miradores del Bosque Apart & Spa - Mar de las Pampas forman parte de la identidad turística que convirtió a esta localidad en uno de los destinos más buscados para escapadas tranquilas en Argentina.

¿Cómo llegar a Mar de las Pampas desde la Ciudad de Buenos Aires?

Para llegar a Mar de las Pampas desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más utilizada es viajar en auto por la Autovía 2. El recorrido tiene una distancia aproximada de entre 380 y 390 kilómetros y demanda cerca de cinco horas, dependiendo del tránsito y la época del año.

El trayecto más directo consiste en tomar la Autopista Buenos Aires–La Plata y luego continuar por la Ruta Provincial 2 hasta Dolores. Desde allí se debe seguir por la Ruta 63 hasta el empalme con la Ruta 11 y posteriormente continuar hacia Villa Gesell. Finalmente, hay que avanzar unos ocho kilómetros hacia el sur para llegar a Mar de las Pampas.

Quienes prefieran viajar en colectivo pueden tomar servicios de larga distancia desde Retiro con destino a Villa Gesell. Mar de las Pampas no tiene terminal propia, por lo que el viaje finaliza en la terminal geselina.