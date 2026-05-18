Para celebrar el 25 de mayo: llega un festival gastronómico con entrada gratis a la Ciudad de Buenos Aires

El próximo fin de semana llega el 25 de mayo y la ciudad de Buenos Aires se llena de eventos para celebrar el Día de la Revolución de Mayo. Entre ellos, se realizará el festival Sabores de la Patria, que ofrecerá las mejores versiones de pastelitos, locro y empanadas para disfrutar con entrada libre y gratuita.

Clave para celebrar el 25 de mayo: así será el festival Sabores de la Patria este fin de semana

El festival gastronómico se realizará el próximo domingo 24 y el lunes 25 de mayo de 11 a 20 hs para disfrutar el fin de semana largo con buena comida y entradas gratis. El festival será en la Plaza de Av. Libertador y Pueyrredón, frente al Museo de Bellas Artes.

Sabores de la Patria se realizará el próximo domingo 24 y el lunes 25 de mayo

Donde habrá puestos de comida típica argentina de la mano de cocineros especializados en comida regional y con foodtrucks claves para comprar empanadas, locro, carnes asadas, choripanes, cocina regional, humitas, tamales, platos de bodegón, pastelitos, churros, chocolate caliente y mucho más.

Además, habrá un mercado de productores regionales con quesos, embutidos, conservas, panificados, yerba mate, aceites, aderezos y productos regionales de distintos puntos del país. También se podrá disfrutar de música en vivo, ya que un DJ estará pasando rock nacional en ambas jornadas.

Se trata de una experiencia clave disfrutar de algo rico, ya sea en familia, con amigos, en pareja o solo. En caso de lluvia, el evento se reprograma para el fin de semana del 30 y 31 de mayo.

25 de mayo: qué otros planes hay en Buenos Aires para celebrar la Revolución de Mayo

Además de Sabores de la Patria, para celebrar el Día de la Revolución también se realizará la Fiesta de las Provincias Argentinas, del 23 al 25 de mayo en el Hipódromo de San Isidro con entrada libre y gratuita. El evento reunirá música, gastronomía y diferentes propuestas culturales de todas las provincias de nuestro país en un solo lugar.

El festival de los Sabores de la Patria contará con platos argentinos típicos

Otro de los eventos que se realizará en el mismo municipio del norte será la Expo Mate, lugar en el Centro Municipal de Exposiciones, del 23 al 25 de mayo. La propuesta ofrecerá talleres en vivo, stands, charlas, comida, sommeliers del mate, música y otras actividades.