Terror psicológico en Amazon Prime: la película ideal para ver en un finde fresco

Send Help es una opción perfecta para ver este fin de semana.

Amazon Prime Video tiene entre sus productos más vistos a una película que engancha al espectador desde el primer momento. El director Sam Raimi regresa al terror psicológico y la supervivencia con Send Help (2026), un largometraje estadounidense de suspenso coproducido junto a la dupla de guionistas Damian Shannon y Mark Swift.

La producción cuenta con los roles protagónicos de Rachel McAdams y Dylan O'Brien, acompañados por un elenco secundario integrado por Edyll Ismail, Xavier Samuel, Chris Pang y Dennis Haysbert. La trama profundiza en las dinámicas de poder corporativo y los límites de la resistencia humana.

La historia sigue a Linda Liddle (McAdams), una estratega corporativa cuya ambición por un ascenso legítimo se ve truncada por Bradley Preston (O'Brien), el nuevo director ejecutivo de la firma financiera familiar. Bradley, motivado por prejuicios estéticos y personales, decide relegar a Linda a un puesto marginal y otorgarle el beneficio a su antiguo compañero universitario, Donovan.

El conflicto escala durante un viaje de negocios hacia Bangkok, destinado a consolidar una fusión empresarial. En pleno vuelo, y tras un episodio de hostigamiento hacia Linda por sus antiguas aspiraciones en un programa de supervivencia, la aeronave sufre un fallo crítico de motor en medio de una tormenta.

Un ataque violento perpetrado por un Donovan desesperado fuerza a Linda a actuar en defensa propia justo antes de que el avión impacte y se hunda en el océano, dando inicio a una tensa lucha por subsistir en una isla desierta donde el verdadero peligro reside en la hostilidad de sus propios sobrevivientes.

Send Help.

Elenco de Send Help