En medio de la paralización nacional, La Rioja impulsa un plan de obras viales en toda la provincia

Con el objetivo de avanzar en el mantenimiento, recuperación y mejora de rutas y caminos en todo el territorio provincial, el Gobierno de La Rioja impulsa el Plan Integral de Vialidad Provincial. Las políticas de infraestructura se desarrollan en un contexto marcado por el deterioro, el abandono y la paralización de obras en rutas nacionales bajo la órbita de Vialidad Nacional.

En ese marco, la Administración Provincial de Vialidad mantiene un amplio despliegue de maquinaria y personal técnico en distintos departamentos de la provincia. El plan contempla intervenciones en rutas provinciales, accesos rurales, caminos productivos y sectores urbanos estratégicos, con el objetivo de mejorar la conectividad, fortalecer la circulación y garantizar mayor seguridad vial para vecinos y productores.

Las tareas incluyen trabajos de bacheo, enripiado y perfilado de caminos, además de la limpieza de cunetas y banquinas, la reparación de badenes, el desmalezamiento y la recuperación de trazas afectadas por las lluvias o el desgaste propio del uso continuo.

Además, el plan contempla la adquisición de insumos específicos para obras viales, como mezclas asfálticas y materiales para reparación de calzadas, con el fin de sostener un esquema permanente de mantenimiento de la red vial provincial.

Intervenciones en Capital y Zona Central

En la ciudad de Capital, los equipos trabajaron en el bacheo del Barrio 20 de Mayo y la limpieza en el Barrio El Tala. Asimismo, se realizaron mejoras en la Ruta Provincial Nº 3 (Acceso a Don Goyo), Ruta Nº 5 y el camino a Juan Caro. En el departamento Castro Barros, se destaca la reconstrucción de banquinas y enripiado entre Los Molinos y Anjullón (Ruta Nº 8).

Mientras que también en la zona oeste de la provincia, los trabajos se concentraron en la denominada “Ruta de la Producción”, donde se ejecutaron tareas de bacheo sobre las rutas provinciales Nº 12 y 13, mejorando la circulación entre Chilecito y Famatina. Además, en San Blas de los Sauces se avanzó con obras de defensa en la localidad de Andolucas para resguardar sectores afectados por el agua.

En el Valle del Bermejo, las cuadrillas desplegaron un importante operativo en la Cuesta de La Troya, realizando remoción de piedras producto de derrumbes y perfilado de la traza para garantizar la transitabilidad. A su vez, en Villa Unión continúan las intervenciones en las calles internas del futuro Parque de la Familia.

Además, en los Llanos Riojanos las tareas estuvieron enfocadas en la Ruta Provincial Nº 25, en el tramo Chamical–Polco, y en distintos corredores que conectan Olta, Chañar, Catuna y Milagro, donde se llevaron adelante trabajos de limpieza de banquinas y desmonte para optimizar la seguridad vial y el acceso a las zonas productivas.