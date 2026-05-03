Tras las intensas lluvias, Vialidad Provincial de La Rioja intensifica obras para finalizar con la recuperación de rutas y caminos

Las intensas lluvias que impactaron a La Rioja, el Gobierno provincial, a través de Vialidad, avanza con un operativo integral de recuperación de rutas y caminos con el objetivo de restablecer la circulación y atender los daños generados. En una primera etapa, las tareas están orientadas a garantizar la transitabilidad, mientras que posteriormente se avanzará con intervenciones más profundas.

El administrador del organismo, Jorge Escudero, confirmó que los trabajos se desarrollan en todos los departamentos, que abarcan tanto corredores principales como caminos secundarios: "Estamos trabajando en todos los departamentos, recuperando aquellas rutas que fueron afectadas por las lluvias, que fueron muchas en todo el territorio riojano".

Las tareas planificadas contemplan la limpieza de banquinas, la mejora del gálibo y la adecuación del perfil de las calzadas, ya que a través de estas intervenciones técnicas buscan optimizar el estado de las vías y asegurar un drenaje adecuado de los caminos. El objetivo central de estas labores es fortalecer la infraestructura vial para prevenir deterioros o interrupciones en la circulación.

Las grades precipitaciones

Las lluvias afectaron de manera generalizada a la provincia, con complicaciones en zonas como Chilecito, la Capital, Arauco y Famatina. “De acuerdo al tipo de terreno, los requerimientos son distintos, pero hubo inconvenientes en todas las rutas”, señaló el funcionario. Si bien las rutas principales ya se encuentran habilitadas para la circulación, Escudero advirtió que los mayores inconvenientes persisten en los caminos vecinales.

"Los caminos vecinales son los que hoy tenemos más inconvenientes", reconoció y destacó el trabajo conjunto con los municipios para dar respuesta a las demandas locales. En paralelo, el organismo gestiona obras de mayor envergadura, como la repavimentación de la ruta provincial 31, que conecta Catuna con Milagro, en un tramo de aproximadamente 16 kilómetros que presenta un fuerte deterioro.

Escudero señaló que la provincia mantiene los trabajos de conservación en la ruta nacional 76 a pesar de la ausencia de fondos por parte de la Nación. En este sentido, explicó que, aunque las tareas de mantenimiento no se detuvieron para garantizar la transitabilidad, la administración provincial no recibe ninguna compensación económica por asumir dicha responsabilidad.

Por otro lado, el titular de Vialidad reconoció el esfuerzo y la dedicación de los equipos de trabajo que se encuentran operativos en el territorio. No obstante, advirtió que la capacidad de respuesta enfrenta límites presupuestarios concretos, ya que la voluntad del personal resulta insuficiente ante una demanda creciente y recursos financieros que son escasos.