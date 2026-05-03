Docentes técnicos denuncian que Vidal les descontó hasta 500 mil pesos por hacer paro

En medio del ajuste del gobernador Claudio Vidal, el secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) de la provincia de Santa Cruz, Gustavo Basiglio, denunció descuentos salariales de entre entre 400 mil y 500 mil pesos en los haberes de docentes que participaron de las medidas de fuerza del mes pasado. "No es un buen momento para quitarle dinero a los trabajadores", apuntó.

Basiglio cargó contra el mandatario provincial por la decisión de aplicar recortes en un contexto de salarios atrasados. "Nos descontaron el derecho a reclamar, encima que no llegamos a fin de mes y tenemos salarios congelados", señaló.

Si bien reconoció que los descuentos por paro no son nuevos, señaló que el momento económico agrava el impacto. En ese sentido, el dirigente gremial desmintió que el levantamiento de medidas de fuerza garantice una negociación con el Ejecutivo: "Es mentira eso. A nosotros nos levantaron una subcomisión laboral sin hacer paro", aseguró.

En términos salariales, el gremio marcó una fuerte brecha entre ingresos y costo de vida: según indicó, la canasta básica en Santa Cruz ronda los 2.700.000 pesos, mientras que un docente ingresante percibe cerca de 1.200.000. "La brecha se aleja cada vez más", afirmó. Desde AMET repudiaron la medida y reclamaron la reapertura urgente de paritarias.

El dirigente también expresó preocupación por la situación de los "resguardos laborales", que fueron prorrogados hasta el 30 de mayo para evitar que docentes sin horas queden fuera del sistema. Sin embargo, advirtió que se trata de una solución transitoria que no resuelve el problema de fondo.

“Este tipo de anuncios habla a las claras de la improvisación que hay en el Consejo provincial de educación”, afirmó en declaraciones para TiempoSur. A su vez, advirtió sobre un deterioro en las condiciones educativas. "No hay despidos directos, pero al bajar la matrícula se agrupan cursos con 30 o 35 alumnos, y eso también lo consideramos una forma de ajuste", dijo.

Municipales cuestionan la política salarial que avala Vidal: apuntan contra los aumentos por decreto

Los recientes llamados a los empleados municipales de Río Gallegos y sus relaciones con los contratos salariales encendieron las alarmas de los trabajadores de otras localidades. Mientras las autoridades de la capital y El Calafate discutirán paritarias con los gremios, localidades como Pico Truncado, 28 de Noviembre y Los Antiguos otorgaron aumentos por decreto de entre un 8% y 10%.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) seccional Los Antiguos cuestionaron la decisión y denunciaron falta de transparencia en el manejo de los recursos de la intendenta Zulma Neira.

Roxana Marchena, representante paritaria del gremio en dicja localidad, explicó que la suba se dio luego de una negociación fallida. La gremialista detalló que el acuerdo previo contemplaba un incremento menor pero que era retroactivo, aunque luego no prosperó: "Fue un 8% decretado. Estábamos 3 por ciento con retroactivo a diciembre, que quedamos en noviembre. La intendenta se negó, dijo que no tenía fondos", indicó.

La dirigente también señaló que el conflicto escaló durante las reuniones paritarias: "Comenzamos con medidas de fuerza en una paritaria en la que se retira, quien dice que fue violentada. Se retira de la mesa y ocurre otro conflicto donde exigimos al Honorable Cámara de Diputados una interpelación al Ejecutivo porque no muestran los números", apuntó en declaraciones para El Diario Nuevo Día.

Esta situación se enmarca en una situación crítica a nivel provincial. ATE advirtió por la precarización creciente, la falta de actualización de categorías y el escaso reconocimiento de tareas. Sin respuestas por parte del gobernador Claudio Vidal, los empleados estatales reclaman el reconocimiento del sindicato y denuncian situaciones de "apriete y amedrentamiento" por parte del Ejecutivo.