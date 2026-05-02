Irán propone acuerdo sobre Ormuz; Trump no está satisfecho, pero prefiere vía no militar

Una mujer pasa junto a una valla publicitaria contra EEUU que representa al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz, en Teherán, Irán.

Una propuesta iraní, rechazada hasta ahora por el presidente estadounidense Donald Trump, permitiría reanudar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y poner fin al bloqueo de Washington ‌contra Irán, dejando para más adelante las negociaciones ‌sobre el programa nuclear iraní, según declaró el sábado un alto funcionario de Irán.

Trump, quien ha afirmado en repetidas ocasiones que Irán nunca podrá tener un arma nuclear, declaró el viernes que no estaba satisfecho con la última propuesta iraní para las negociaciones, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán afirmó que Teherán está dispuesto a la diplomacia si Estados Unidos cambia su enfoque.

El mandatario estadounidense también dijo el viernes que, "desde un punto de vista humano", no prefería la vía militar contra Irán y comunicó a los líderes del Congreso ​que no necesita su permiso para ⁠prolongar la guerra más allá del plazo fijado por ley para ese día, ya que el alto ‌el fuego había "puesto fin" a las hostilidades.

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"¿Queremos ir y arrasarles por completo y acabar ⁠con ellos para siempre? ¿O queremos intentar llegar a un acuerdo?", preguntó ⁠a la prensa en la Casa Blanca cuando fue interrogado por sus opciones.

Más tarde ese mismo viernes, durante un discurso en Florida, Trump afirmó que Estados Unidos no pondrá fin a su enfrentamiento con Irán antes de ⁠tiempo "para que el problema resurja dentro de tres años".

Aunque repite una y otra vez que no ​tiene prisa, Trump está sometido a presiones internas para romper el control de ‌Irán sobre el estrecho, que ha cortado el 20% ‌del suministro mundial de petróleo y gas y ha hecho subir los precios de la gasolina en ⁠Estados Unidos.

El Partido Republicano de Trump se enfrenta al riesgo de una reacción negativa de los votantes por el aumento de los precios cuando el país acuda a las urnas en las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre.

DÍA DE GOLF

Trump pasó el sábado en Florida, en su complejo Mar-a-Lago y en el Trump ​National Golf Club, en ‌la cercana Júpiter. Por la tarde tenía previsto visitar otro de sus complejos de golf, el Trump National Doral, a las afueras de Miami, donde se celebra el Campeonato Cadillac de la PGA.

Estados Unidos e Israel suspendieron su campaña de bombardeos hace cuatro semanas, pero no parecen estar más cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin a una guerra que ha causado la ⁠mayor perturbación jamás vista en el suministro energético mundial, ha agitado los mercados globales y ha suscitado preocupaciones sobre la posibilidad de una recesión económica mundial.

Irán lleva más de dos meses bloqueando casi todo el tráfico marítimo del golfo Pérsico, salvo el suyo propio. El mes pasado, Estados Unidos impuso su propio bloqueo a los buques procedentes de puertos iraníes.

Washington ha afirmado en repetidas ocasiones que no pondrá fin a la guerra, que ha provocado la muerte de miles de personas, sin un acuerdo que impida a Irán obtener armas nucleares, el objetivo principal que citó Trump cuando ‌lanzó los ataques en febrero, en medio de las negociaciones nucleares. Irán afirma que su programa nuclear es pacífico.

Hablando bajo condición de anonimato para discutir asuntos diplomáticos confidenciales, el alto funcionario iraní dijo que Teherán cree que su última propuesta de dejar en suspenso las negociaciones nucleares para una etapa posterior es un cambio significativo destinado a facilitar un acuerdo.

Según la propuesta, la guerra terminaría con la garantía de que Israel y Estados Unidos no volverían a atacar. ‌Irán abriría el estrecho y Washington levantaría su bloqueo.

Las futuras negociaciones se centrarían entonces en las restricciones al programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones, e Irán exigiría a Washington que reconociera su derecho a enriquecer ‌uranio con fines pacíficos, incluso ⁠si accede a suspenderlo.

"En este marco, las negociaciones sobre la cuestión nuclear, más complicada, se han trasladado a la fase final para crear un ambiente más propicio", afirmó el funcionario.

Reuters ​y otras agencias de noticias ya informaron la semana pasada de que Teherán proponía reabrir el estrecho antes de que se resolvieran las cuestiones nucleares. El funcionario confirmó que este nuevo calendario se había detallado ahora en una propuesta formal transmitida a Estados Unidos a través de mediadores.

Con información de Reuters