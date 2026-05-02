Independiente Petrolero vs Caracas: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo E de la Copa Sudamericana

Por la fecha 4 del grupo E de la Copa Sudamericana, Caracas e Independiente Petrolero se enfrentan el martes 5 de mayo desde las 19:00 (hora Argentina), en Estadio Patria.

Así llegan Independiente Petrolero y Caracas

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Independiente Petrolero en partidos de la Copa Sudamericana

Independiente Petrolero no pudo ante Botafogo en el Olímpico Nilton Santos. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 1 a sus rivales.

Últimos resultados de Caracas en partidos de la Copa Sudamericana

En la fecha pasada, Caracas finalizó con un empate 1-1 ante Racing Club. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 2 tantos.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 15 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y Caracas sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

Ambos equipos quieren escalar para quedar mejor posicionados en esta etapa. Caracas tiene 5 unidades y es el segundo en el Grupo E. Por otro lado, Independiente busca la victoria que lo ayude a avanzar en la tabla: se ubica último y no consiguió sumar puntos.

Fechas y rivales de Independiente Petrolero en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo E - Fecha 5: vs Botafogo: 20 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 6: vs Racing Club: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Caracas en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo E - Fecha 5: vs Racing Club: 21 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 6: vs Botafogo: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Independiente Petrolero y Caracas, según país