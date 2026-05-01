Crece la tensión: Trump aumentó un 25% los aranceles de la Unión Europea

Trump vuelve a anunciar el aumento de aranceles para Europa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que aumentará los aranceles a los automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea de cara a la próxima semana. Según indicó, durante este viernes 1° de mayo, su decisión se debe a que el bloque de la UE "no está cumpliendo con el acuerdo comercial" realizado previamente con su país.

“Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, la próxima semana aumentaré los aranceles que se cobran a la Unión Europea por los automóviles y camiones que ingresan a Estados Unidos. El arancel se incrementará al 25%”, escribió en su plataforma Truth Social.

La publicación de Trump en Truth Social.

El mandatario estadounidense no dio ningún tipo de detalle en relación al incremento de los aranceles pero se da en el marco de una escalada en su enfrentamiento con países europeos; en primer lugar, por la falta de apoyo del Viejo Continente frente a los ataques en Medio Oriente -en conjunto con Israel- y luego, por sus repetidas críticas al canciller alemán, Friedrich Merz.

"Se entiende y se acuerda plenamente que, si se fabrican automóviles y camiones en plantas de EE. UU., no se aplicarán aranceles. Actualmente se están construyendo numerosas plantas de automóviles y camiones, con una inversión de más de 100 mil millones de dólares, una cifra récord en la historia de la fabricación de automóviles y camiones. Estas plantas, con personal estadounidense, abrirán pronto. ¡Nunca antes se había visto algo así en Estados Unidos! Gracias por su atención a este asunto", sentenció Trump.

Mientras vuelve a apuntar contra Europa, el mandatario anunció el jueves que eliminaría los aranceles sobre el whisky de Reino Unido -específicamente el escocés- como un gesto de reconocimiento hacia el Rey Carlos III, tras su reciente visita real para reparar el lazo entre ambos países luego de la negativa británica para unirse a la guerra contra Irán. El objetivo es que Escocia pueda colaborar con el estado de Kentucky en materia de whisky y "bourbon".

En este marco, el ministro de Comercio británico Peter Kyle, se mostró satisfecho y celebro la medida de Trump. "Es una gran noticia para nuestra industria del whisky escocés, que genera casi 1.000 millones de libras en exportaciones y sustenta miles de puestos de ⁠trabajo en todo Reino Unido", lanzó.

Continúan los roces entre Trump y los líderes de la UE

El último jueves, Trump volvió a criticar al canciller alemán Friedrich Merz y cuestionó su papel tanto en el conflicto en Medio Oriente como en la guerra de Ucrania. "Debería dedicar más tiempo a poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania (¡donde ha sido totalmente ineficaz!) y a arreglar su país que está roto, especialmente en materia de inmigración y energía; y menos tiempo en interferir con aquellos que están eliminando la amenaza nuclear iraní", lanzó en su red social.

Previamente ya había cruzado a Merz luego de que el canciller señalara que la administración estadounidense "no tiene una estrategia de salida coherente del conflicto" y que "están humillando a Washington" en las negociaciones de paz. "Cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear", dijo en primer lugar; y luego, sostuvo: "¡Con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!". Además, amenazó con retirar a sus más de 30 mil de soldados destinados en Alemania.

En esa línea, Trump acusó y criticó en reiteradas ocasiones a sus "aliados" europeos por no acudir al llamado de Washington para participar en el conflicto que desataron contra Irán. Uno de los primeros apuntados fue el primer ministro británico, Keir Starmer, a quien lo amenazó de imponerle "un gran arancel" a las importaciones y afirmó que "no es Winston Churchill".

Sus intentos por adquirir Groenlandia y los recortes de la ayuda estadounidense a Ucrania, complicaron aún más las relaciones.