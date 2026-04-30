Trump le sube la nota a la Argentina de Milei en un ranking de propiedad intelectual

En otra muestra del respaldo de Donald Trump a su aliado en sudamérica Javier Milei, el Gobierno argentino recibió este jueves de Estados Unidos una mejora en la calificación con relación a la propiedad intelectual. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés, aprobó este cambio luego de tres décadas en su revisión anual del estado global de la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) mejoró la calificación del país luego de tres décadas en su revisión anual del estado global de la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

En este sentido, y de acuerdo al llamado Reporte Especial 301 que publicó este jueves la USTR liderada por el representante comercial Jamieson Greer, la Argentina de Milei dejó su puesto en la “Lista de Vigilancia Prioritaria” para ocupar la “Lista de Vigilancia” por “sus esfuerzos para abordar preocupaciones significativas” en dicha materia.

Argentina ocupaba el lugar que deja en la lista desde 1996 y estaba destinada a países con deficiencias graves en la protección o el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual.

En el reporte, la USTR destacó que en febrero pasado Estados Unidos y Argentina firmaron el Acuerdo Recíproco sobre Comercio e Inversión (ARTI), en virtud del cual la administración de Milei “asumió compromisos que beneficiarán a los innovadores y creadores estadounidenses al reforzar la protección de la propiedad intelectual y priorizar la aplicación de la ley contra el robo de propiedad intelectual”.

A su vez, en el reporte “esto incluye avanzar en la adhesión a varios tratados internacionales clave sobre propiedad intelectual y adoptar medidas para resolver numerosos problemas de propiedad intelectual de larga data identificados en el Informe Especial 301”.

Por su parte, “la Argentina también se ha comprometido a aplicar estándares rigurosos de transparencia y equidad en lo que respecta a la protección de las indicaciones geográficas [IG], así como a garantizar que los productos estadounidenses puedan seguir utilizando términos que han sido protegidos injustamente como IG”, se añadió en el reporte, dado a conocer a través de su publicación en el día de la fecha.

Tras este anuncio, el canciller Pablo Quirno destacó la decisión y destacó que "después de más de 25 años, Argentina mejora su estatus resultado de las políticas del gobierno de Javier Milei"

Además, a través de su cuenta de X, la Embajada de Argentina en Estados Unidos expresó su satisfacción por la salida del país de “Lista de Vigilancia Prioritaria” del Informe Especial 301 2026 de la Oficina del Representante Comercial del país del norte, hecho que consideraron "un reconocimiento a las mejoras recientes en la protección y aplicación de la propiedad intelectual y una señal positiva para la inversión y la innovación".

Con información de Noticias Argentinas