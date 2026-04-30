Hay 7 marcas argentinas que se llevaron medallas de super oro y oro en el Mundial de quesos en Brasil.

En el Mundial do Queijo do Brasil 2026, celebrado en San Pablo, siete marcas argentinas brillaron al recibir medallas de Super Oro y Oro, destacándose entre más de 2 mil quesos provenientes de 30 países. Este concurso es uno de los eventos más prestigiosos del sector lácteo a nivel internacional.

El certamen se basa en rigurosas catas a ciegas realizadas por un jurado experto, que evalúa el sabor, la textura y la calidad general de cada producto. Las medallas de Super Oro y Oro se otorgan a los quesos con las mejores calificaciones en sus respectivas categorías, mientras que el nivel más alto, denominado “Campeones”, fue otorgado en esta edición a cuatro quesos brasileños.

La destacada presencia de los quesos argentinos refleja el avance y la calidad que ha alcanzado la producción local, posicionándola como una competencia fuerte en el mercado internacional. Además, estas distinciones ayudan a dar visibilidad a las marcas nacionales, que buscan afianzarse tanto dentro del país como en el exterior.

Los siete quesos argentinos premiados en el Mundial

Quesos Vaquero, reconocida por sus quesos duros, se llevó una medalla Super Oro por su parmesano y una medalla de Oro por su reggianito, mostrando la calidad de sus productos.

Frutos del campo, una empresa familiar de Santa Fe que se especializa en quesos artesanales sin TACC, recibió una medalla Super Oro por su Sbrinz, un queso de pasta dura con textura granulosa, sabor aromático y un toque picante.

Quesos Migue, mediana empresa láctea de Vedia, Buenos Aires, se destacó con dos medallas de Oro, una por su reggianito y otra por su parmesano, reafirmando su calidad en quesos tradicionales.

La competencia reunió a productores de más de 30 países y evaluó miles de piezas mediante cata a ciegas.

Mamaicunas, emprendimiento patagónico que elabora quesos con leche de oveja, obtuvo una medalla de Oro por su queso semiduro de autor denominado Gaucha, que se suma a la variedad regional reconocida.

Santa Rosa, empresa fundada en 1919 con fuerte presencia en supermercados, fue premiada con una medalla de Oro por su reggianito, destacando su trayectoria en el mercado argentino.

Festa, marca bonaerense con más de 35 años, conocida por sus quesos frescos italianos, ganó una medalla de Oro por su burratina con tartufo (trufa), un producto que combina tradición y sabor único.

Finalmente, La Blanqueada, firma de 9 de Julio, Buenos Aires, recibió una medalla de Oro por su provoleta, un queso emblemático y muy popular en los asados argentinos, considerado el rey lácteo nacional.

Estos reconocimientos en un certamen internacional de tanta relevancia no solo ponen en valor la calidad de los quesos argentinos, sino que también impulsan la expansión de estas marcas en mercados globales, mostrando que la producción local está a la altura de los mejores estándares mundiales.