"Se separó": Yanina Latorre revela la estrella de los medios que le puso fin a su romance

Yanina Latorre hizo una importante revelación.

La información salió a la luz de la mano de Yanina Latorre, quien adelantó que una figura muy importante estaba atravesando una ruptura, aunque no lograba confirmarla del todo por falta de respuesta de los protagonistas. El misterio duró poco.

¿Quién es la figura de los medios que se separó?

Finalmente, en su programa, fue directa al punto: Pampita estaría nuevamente separada de Martín Pepa. “Hablando con una amiga de Pampita me dijo que ella estaba más tranquila desde que se separó”, contó, dejando entrever que el cambio en su estado de ánimo no pasó desapercibido.

Pampita se separó de Martín Pepa.

Pero lo que terminó de alimentar la versión fueron los detalles. “Le escribí ayer a la noche y hoy a la mañana y no me contestó. Entiendo que cree que puede crecer el rumor. Martín Pepa tampoco me contesta”, reveló Latorre, marcando un dato clave: el silencio de ambos.

A eso se suman señales en redes sociales. “El último like de él a Pampita es de los primeros días de abril”, explicó, y agregó otro movimiento llamativo: “Él, hoy, puso en privado en sus redes”. Pequeños indicios que, en el mundo mediático, suelen decir mucho.

Los detalles que marcarían la separación

La teoría de la separación también se sostiene en gestos públicos recientes. “En el Martín Fierro, nunca habló de él, solo hizo videollamada con los hijos cuando ganó y cuando ganó Benjamín. Cuando subió y recibió el premio, nunca lo nombró a Martín, solo a sus nenes”, detalló la panelista, que estuvo presente en la ceremonia.

Sobre el trasfondo de la relación, Latorre fue aún más precisa: “En uno de sus viajes a Argentina, él la habría dejado, en su primera ruptura. Ahora, me dicen que pasó lo mismo y que, en mayo, Pampita tiene intenciones de ir a Estados Unidos para recomponer”.

Como si fuera poco, otra pista apareció en una entrevista reciente. “Pampita le pregunta por el amor a Carmen Barbieri, esta tarde. Cuando ella le repregunta, le contestó: ‘Más o menos’”, contó, sumando una frase que no pasó desapercibida.

Sin embargo, el entorno no es unánime. “Una me dijo que no están separados, que están re bien. Otra me dijo: ‘parece’”, revelaron, dejando abierta la incógnita.

Así, entre silencios, señales y versiones cruzadas, la historia sigue sin confirmación oficial. Pero en el mundo del espectáculo, cuando tantas piezas empiezan a encajar es difícil mirar para otro lado. Y una vez más, Pampita queda en el centro de una historia que promete seguir sumando capítulos.