Yanina Latorre mandó al frente a Diego Latorre con una anécdota muy íntima.

La evolución en el contenido y las formas de comunicar trajeron muchas consuencias a lo largo de los años. Una de ellas fue la aparición del streaming como vía para poder llegar a un público masivo, mientras que la otra fue la ruptura de ciertos tabúes. Cuando ambas convergen, el resultado es algo como lo que ocurrió este último miércoles con Yanina Latorre.

El canal de Youtube llamado LasAya TV publicó un nuevo programa de Cosas, en el que estuvo como invitada la reconocida expanelista de LAM y quien actualmente lleva las riendas de SQP en América. Allí la blonda habló de todos los temas, incluso de su experiencia con las drogas. "No me drogo, nunca me drogué", expuso, aunque rememoró una oportunidad en la cual fumó marihuana y anexó eso con una anécdota íntima con Diego Latorre.

Yanina Latorre contó una anécdota muy íntima sobre Diego Latorre.

¿Qué contó Yanina Latorre sobre Diego Latorre?

"Una vez fui a Amsterdam con Diego y se fumó un porro", comentó mientras se agarraba la cabeza y cerraba los ojos, evidenciando que había sido una ocasión más para el olvido que para el recuerdo. "Él nunca fumó. Él es abstemio, no fuma, nada. Imaginate Diego fumado, un drama", añadió.

Acerca de esa vez, ahondó: "Le dio un ataque, se le paró el corazón, quería llamar una ambulancia. Le digo 'relajate'. Se me tiró desnudo en posición fetal, empezó a cagar sin parar". La conductora no pudo soportar tanta información y explotó en risas, en complicidad con la blonda.

Sobre cómo terminó aquella noche, reveló: "Tuve que llamar a una amiga y decirle 'boluda, bancame porque este imbécil me está arruinando la noche'". "Nunca más fumó un porro", precisó para darle fin a la historia.