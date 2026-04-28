Por qué Yanina Latorre se fue de LAM: los motivos de su salida

El estudio se llenó de emoción y aplausos para Yanina Latorre, en una despedida que reflejó el peso de su presencia en el ciclo

La salida de Yanina Latorre de LAM generó sorpresa en el mundo del espectáculo argentino. Tras una década como una de las panelistas más influyentes del ciclo, su despedida marcó el cierre de una etapa en su carrera y abrió interrogantes sobre las razones detrás de la decisión.

La despedida de Yanina Latorre de LAM en vivo

El anuncio de la salida de Yanina Latorre de LAM se realizó en plena emisión del programa, con la confirmación a cargo de Ángel de Brito. La noticia tuvo un fuerte impacto, ya que se trataba de una de las figuras más representativas del ciclo.

El momento estuvo cargado de emoción. “Aplausos para Yani Latorre, que se despide de LAM”, expresó el conductor mientras el estudio completo acompañaba con una ovación. Panelistas, equipo técnico y familiares participaron de una despedida que reflejó el peso de su paso por el programa.

Durante años, su estilo directo y su capacidad para generar debate la convirtieron en una pieza clave dentro del formato. Su salida, por lo tanto, no pasó desapercibida en la audiencia ni en el ambiente televisivo.

Los motivos de la salida de Yanina Latorre de LAM

Aunque en un primer momento la decisión despertó especulaciones, con el correr de las horas se aclaró que la salida de Yanina Latorre de LAM no estuvo vinculada a conflictos internos ni a diferencias con la producción.

El motivo principal fue una reorganización profesional. La panelista ya había adelantado tiempo atrás que su continuidad estaba en evaluación debido a la creciente carga laboral. La conducción de “Sálvese Quien Pueda”, emitido en la misma señal y en un horario previo, generó una superposición difícil de sostener.

La propia Latorre explicó la situación con claridad: “No puedo seguir llegando 20 minutos tarde después de mi programa. Falto los feriados, cada tanto, y antes no lo hacía”. Estas declaraciones evidenciaron que la exigencia diaria había dejado de ser compatible con su nueva agenda.

A esa situación se sumó su participación en “Masterchef Celebrity”, lo que incrementó aún más sus compromisos laborales y limitó su disponibilidad.

Una década de historia en LAM

Lejos de conflictos internos, la decisión de Yanina Latorre respondió a una reorganización profesional

El paso de Yanina Latorre por LAM dejó una marca profunda. Durante diez años, formó parte del equipo que consolidó al programa como uno de los referentes del espectáculo en la televisión argentina.

A lo largo de ese tiempo, protagonizó momentos de alto impacto mediático, primicias y debates que definieron el estilo del ciclo. Su presencia constante y su rol activo en las discusiones la posicionaron como una de las voces más reconocidas del panel.

Más allá de lo profesional, también construyó un vínculo emocional con el programa. “LAM es mi vida”, expresó en distintas ocasiones. En su despedida, reforzó esa idea al afirmar: “Esto no es un trabajo, yo acá lo di todo”, reflejando la importancia que tuvo el ciclo en su desarrollo personal y laboral.

El futuro de Yanina Latorre tras su salida de LAM

La salida de Yanina Latorre de LAM no implica un alejamiento de los medios, sino una reconfiguración de su carrera. Su continuidad en otros proyectos televisivos y su presencia en nuevos formatos muestran una etapa de cambio más que un cierre definitivo.

El vínculo con Ángel de Brito y el equipo del programa se mantiene en buenos términos, lo que descarta cualquier tipo de ruptura conflictiva. En este sentido, su despedida puede interpretarse como el final de un rol específico dentro del ciclo, pero no como un alejamiento del entorno que la consolidó.

Con nuevos desafíos profesionales en marcha, la trayectoria de Latorre continúa evolucionando. Su paso por LAM queda como una etapa clave que definió su perfil mediático y la posicionó como una de las figuras más influyentes del espectáculo argentino.