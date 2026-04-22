Paula Chaves dejó muy mal a Yanina Latorre: "Está"

Paula Chaves le respondió a Yanina Latorre.

En el mundo del streaming, donde todo parece espontáneo y relajado, los conflictos suelen escalar más rápido que en la televisión tradicional. Y eso es lo que volvió a quedar en evidencia con Paula Chaves, quien en los últimos días quedó en el centro de una polémica que no para de sumar capítulos.

Todo se originó a partir de un momento incómodo que se vivió en el canal de streaming OLGA, donde la conductora forma parte del ciclo Tapados de Laburo. A partir de ese episodio comenzaron a circular versiones sobre un supuesto conflicto interno, incluso con cambios de producción impulsados por ella misma.

¿Qué dijo Yanina Latorre?

Yanina Latorre había contado que habló con Paula Chaves y ella le confirmó que suspendieron a varias personas de su producción por festejar el grito de la nena contra Milei. La noticia se viralizó en redes sociales y generó muchos enojos.

Paula Chaves salió a desmentir a Yanina Latorre

Luego de esto, Chaves decidió salir a aclarar la situación en el programa de Yanina Latorre. “No hubo cambio de producción, estamos todos igual y el equipo sigue completo”, explicó, desmintiendo de plano los rumores que la señalaban como responsable de un supuesto rearmado del programa.

Sin embargo, también dejó en claro que el episodio la afectó más de lo que se vio en pantalla. “La pasé muy mal y no hice nada malo”, reconoció, visiblemente molesta por la repercusión que tomó el tema. En ese sentido, apuntó contra el contexto actual, donde según su mirada, cualquier situación se amplifica rápidamente.

En el arranque de su programa mostraron que están todas las personas en su producción y que todo lo que se habló sobre suspensiones y despidos no fue verdad. Pese a que Yanina Latorre había contado que Paula Chaves fue la que le comentó que esto sucedió.

La conductora terminó dejando en claro que fue una burda operación para hacer quedar mal a la gente de Olga y para validar también el discurso pro gobierno por parte de la mujer de Diego Latorre. Fue todo un invento que terminó dejando muy mal parada a la ex angelita.