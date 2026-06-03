Baby Etchecopar contó lo que muchos sospechaban pero nadie confirmaba sobre Milei: "Una"

Baby Etchecopar destrozó a Javier Milei en A24.

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar lanzó duras críticas contra la situación económica del país y cuestionó al gobierno de Javier Milei. Durante su programa en A24, el periodista sostuvo que el crecimiento del turismo no refleja una mejora real del poder adquisitivo y afirmó que muchas familias afrontan altos niveles de endeudamiento.

En su editorial, Etchecopar se refirió al incremento de los viajes al exterior y puso en duda que ese fenómeno sea una señal de recuperación económica. "Chicos, 'aumentó el turismo'. Claro, en 30 cuotas", afirmó. Según planteó, detrás de las cifras que exhibe el Gobierno existe una realidad marcada por el uso intensivo de tarjetas de crédito.

El conductor sostuvo que hay "una Argentina endeudada" y describió un escenario en el que muchas personas tienen dificultades para afrontar compromisos económicos básicos. "Gente que no puede pagar las expensas, gente que no puede pagar las 30 cuotas, cada día está peor", señaló.

Durante su intervención, Etchecopar también apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por destacar los indicadores vinculados al turismo y el consumo. "Caputo eso no lo ve, ve que 2 millones de personas se fueron a Camboriú, no ve que esas 2 millones de personas tienen una deuda a 30 cuotas", expresó. En ese sentido, el periodista calificó al actual esquema económico como "una economía mentirosa".

Baby Etchecopar destrozó a Javier Milei en A24.

Las críticas a Milei

Además, Etchecopar cuestionó la actitud de algunos sectores frente a la gestión económica del presidente Javier Milei. "También pensamos que porque es Milei el plan económico no tiene que ser una mierda", afirmó y opinó: "Gozaron de un viento de cola de que nadie se queje ni toque las cacerolas, que es increíble".