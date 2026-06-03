Conflicto en Medio Oriente: el petróleo vuelve a acercarse a los U$S 100

El precio del petróleo vuelve a acercarse a los U$S 100 ante la falta de resolución de la guerra en Medio Oriente y en medio de nuevas declaraciones cruzadas. Desde hace meses que el sector energético refleja inestabilidad en todo el mundo a raíz del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El barril de Brent sube está miércoles cerca de 2% y oscila en torno a los U$S 98, manteniendo una firme escalada en lo que va de la semana. Esta situación vuelve a presionar sobre los precios de los combustibles y mantiene el foco en las decisiones que puedan tomar las petroleras locales.

Si bien existe un acuerdo de sostener los precios, al no ceder el conflicto la decisión final puede ser un nuevo traslado de los nuevos valores a los surtidores.

Trump dice que podría reunirse en “algún momento” con el líder supremo iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está dispuesto a encontrarse con el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, según lo afirmó en una entrevista en el podcast del New York Post.

“Me gustaría reunirme, nos estamos llevando bastante bien. Probablemente, me reúna con él en algún momento”, dijo el mandatario estadounidense. La declaración se dio en medio de las negociaciones entre su Gobierno y el iraní para ponerle fin a la guerra.

El líder de la Casa Blanca también aseguró que su Gobierno ya acordó con Irán que "no van a tener armas nucleares”, lo que facilitaría llegar a un acuerdo de paz duradero. El presidente norteamericano sostuvo además que Khamenei, pese a problemas de salud que sufre desde un reciente ataque aéreo que lo dejo herido, participa en las conversaciones de paz para poner fin a la guerra.

“Le tienen mucho respeto, dicen que está dando aprobación porque así ha sido durante mucho, mucho tiempo”, agregó Trump en referencia al dirigente iraní que sucedió en el cargo a su padre, muerto durante los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de marzo.

Sin embargo, no dio precisiones sobre la existencia de una agenda concreta para llegar a un entendimiento de paz y dijo que “podría ser, pero es poco probable” que el estratégico estrecho de Ormuz permanezca cerrado hasta el Día del Trabajo en Estados Unidos, que se recuerda cada 7 de septiembre.

“No lo sé. Creo que podría ser, pero creo que es poco probable. Creo que esto se resolverá bastante rápido”, sentenció.