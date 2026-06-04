Qué camisetas usará la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026

Faltan solo días para el Mundial 2026 y se conocieron las camisetas que usará la Selección Argentina durante la fase de grupos de la Copa del Mundo. Durante los enfrentamientos contra Argelia, Austria y Jordania, el seleccionado de Lionel Scaloni usará dos veces la albiceleste y solo en un encuentro debutará con la casaca alternativa.

Partido por partido: qué camisetas usará la Selección Argentina en la fase de grupos

La Selección Argentina pertenece al Grupo J y jugará el primer partido del Mundial el próximo jueves 11 de junio a las 16 hs. Las camisetas variarán en cada partido:

Argentina vs. Argelia: la Selección debutará en la Copa del Mundo con la camiseta titular celeste y blanca. Además, los jugadores usarán los pantalones azules y medias del mismo color. Por su lado, Emiliano "el Dibu" Martínez estará vestido totalmente de naranja.





Argentina vs. Austria: en el partido del 22 de junio contra la Selección de Australia, el combinado nacional jugará con la camiseta titular celeste y blanca. Sin embargo, Dibu Martínez cambiará el atuendo, ya que va a estar vestido completamente de verde claro.





Argentina vs. Jordania: en la tercera fecha de grupos, el sábado 27 de junio, la Scaloneta usará la camiseta negra alternativa, short y medias negras. Mientras que Dibu Martínez vestirá un conjunto totalmente turquesa, más oscuro.

Cómo es la camiseta alternativa de la Selección Argentina: los detalles

La Selección Argentina usará por primera vez en la historia una camiseta color negro en el Mundial 2026. Y es que casaca alternativa para el seleccionado argentino es negro oscuro, con detalles azules y celestes que simulan el icónico fileteado porteño. Los números y el escudo se encuentran en color blanco.

Una de las grandes características de la nueva camiseta es que además de lucir el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con sus tres estrellas y el parche de campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2022, también cuenta con un logo con la inscripción "Argentina" y el Sol de Mayo en la parte dorsal del cuello.

Por primera vez en la historia la Selección Argentina usa una camiseta negra en un Mundial

En torneos mundiales anteriores, las camisetas alternativas fueron el clásico azul marino. Sin embargo, la Albiceleste debuta con un conjunto negro ante Jordania en el Dallas Stadium. Todo está listo para ir por la defensa del título en Norteamérica.