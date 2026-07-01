El truco para evitar que el joystick se mueva solo en PS5, Xbox y Switch

El drift ocurre cuando el stick analógico registra movimientos involuntarios.

El drift es uno de los problemas más frecuentes y frustrantes que pueden aparecer en los joysticks de PlayStation, Xbox y Nintendo Switch. Se trata de una falla que hace que el personaje o la cámara se muevan sin que el jugador toque la palanca analógica, afectando la precisión y la experiencia de juego.

Antes de pensar en comprar un control nuevo, existen algunas soluciones que pueden corregir el problema. En muchos casos, una limpieza adecuada o la recalibración del joystick son suficientes para eliminar el drift y prolongar la vida útil del mando.

Qué es el drift y por qué aparece

El drift ocurre cuando el stick analógico registra movimientos involuntarios. La causa más común está en el desgaste del potenciómetro, el componente encargado de detectar la posición de la palanca. Con el uso, este mecanismo pierde precisión y comienza a enviar señales erróneas.

Sin embargo, no siempre se trata de un desperfecto mecánico. La acumulación de polvo, suciedad, restos de comida o incluso pequeños golpes también pueden generar este comportamiento, incluso en controles relativamente nuevos.

Para detectar el problema, alcanza con comprobar si el joystick vuelve correctamente a su posición central. Si físicamente parece estar bien, pero el personaje sigue desplazándose solo, probablemente haya suciedad en el interior. En cambio, si la palanca no recupera su posición o se siente floja, es posible que exista desgaste en sus componentes.

Cómo eliminar el drift del joystick

Una de las primeras recomendaciones es limpiar el control. Con el mando apagado y desconectado, se puede aplicar aire comprimido alrededor de la base del stick para retirar polvo y partículas acumuladas.

Si el inconveniente continúa, otra opción es utilizar alcohol isopropílico con un hisopo o en formato spray. Durante la limpieza, conviene mover la palanca en todas las direcciones para que el producto llegue a los contactos internos.

Otra alternativa es recalibrar el joystick desde las herramientas de configuración que ofrecen Xbox y Nintendo Switch. Este procedimiento permite redefinir el punto central del stick y puede corregir pequeños desajustes provocados por el uso o por golpes.

Durante la limpieza, conviene mover la palanca en todas las direcciones para que el producto llegue a los contactos internos.

Si ninguna de estas soluciones funciona, lo más probable es que el potenciómetro u otra pieza interna estén dañados. En ese caso, la recomendación es acudir a un servicio técnico especializado para reemplazar los componentes afectados en lugar de cambiar todo el control.

Como medida preventiva, también se aconseja evitar comer o beber mientras se juega, limpiar periódicamente la base de los sticks, guardar el joystick en un lugar libre de polvo y protegerlo de golpes. Además, algunos fabricantes ya comenzaron a incorporar sensores de efecto Hall, una tecnología que reemplaza las piezas mecánicas por imanes y reduce significativamente la posibilidad de sufrir drift en el futuro.