Dolor en el teatro: murió Santiago Ríos, reconocido actor de Los Simuladores, Cha Cha Cha y Los Roldán y

Santiago Ríos murió este miércoles 1 de julio de 2026 a sus 71 años. Recordado por su paso por Los Simuladores, Cha Cha Cha y Los Roldán, el actor y director deja un vacío en la industria del teatro, el cine y la televisión.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores. "Despedimos al actor, director, dramaturgo y docente Santiago Ríos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos, acompañándolos en este doloroso momento", escribieron en un comunicado.

Quién fue Santiago Ríos, el reconocido actor argentino

Oriundo de Paraná, Entre Ríos, el actor nació el 15 de octubre de 1955. Se formó con Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet, entre otros grandes maestros. El reconocido actor participó de tiras televisivas, obras teatrales y hasta producciones cinematográficas. Su labor la complementó con su tarea de docente.

Su trayectoria fue bastante extensa, en televisión y plataformas integró los elencos de Tumberos, ATAV: Argentina, tierra de amor y venganza, Son amores, Disputas, Costumbres argentinas, Culpable de este amor, Los Roldán, La Niñera, Los simuladores, Panadería Los Felipe.

También es recordado por su paso por El show de Videomatch, Los machos, Amor en custodia, Un cortado… historias de café, Quién es el jefe, Gladiadores de Pompeya, Casados con hijos, Palermo Hollywood, Amo de casa, Casi ángeles, Amor mío, Patito Feo, Cha Cha Cha, Lalola, Los exitosos Pells, Los exitosos Pérez, Ciega a citas, Peter Punk, Sr. y Sra. Camas, Graduados, Sandro de América, Quiero vivir a tu lado, 100 días para enamorarse y El mejor infarto de mi vida, entre otras producciones.

A nivel teatral, ostentó una carrera similar, ya que estuvo en obras destacadas de la industria, bajo la dirección de reconocidos creadores como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari. Integró los elencos de Los Locos Addams, No hay que llorar, Sinvergüenzas, Rey Lear, Stefano, Manzana podrida, Marat-Sade, Diario de un loco, La farsa de los ausentes, Gente educada, Filomena Marturano, Extraña pareja y Dice mamá que basta, entre muchas otras obras que dieron cuenta de la amplitud de su trayectoria artística.

Además, participó en los films de Tiro de gracia, Amor a mares, La boleta, El abismo… todavía estamos, Lucky Luke, Un hijo genial, La furia y Corazón iluminado y 1978, este último salió hace dos años.