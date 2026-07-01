Murió por una “enfermedad corta pero agresiva”: dolor por el fallecimiento de uno de los cantantes más queridos

Un famoso cantante falleció a los 74 años tras luchar contra una enfermedad breve pero agresiva.

El cantante de Village People, una de las bandas más icónicas de la década del 70, Victor Willis, falleció a los 74 años tras luchar contra una enfermedad breve pero agresiva según informaron en un breve comunicado compartido por la página oficial de la banda.

La noticia fue confirmada por su esposa, Karen Huff-Willis, a través de una publicación en Facebook, que luego fue replicada por las redes oficiales de la banda: “Con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de mi esposo. Victor murió este martes 30 de junio de 2026 como consecuencia de una enfermedad breve, pero agresiva”.

Por otra parte, la página de la banda agregó: “Estamos profundamente tristes de anunciar la muerte de Victor Willis, vocalista principal de Village People. Victor falleció el lunes 30 de junio de 2026 tras una enfermedad breve pero agresiva. Se solicita privacidad".

El recorrido de Victor Willis

Victor Willis comenzó su camino artístico en el coro de la iglesia de su padre. Luego se trasladó a Nueva York, donde comenzó una carrera como actor en musicales, entre ellos el exitoso The Wiz, de Broadway. Durante esa experiencia conoció al productor Jacques Morali, quien lo convocó para convertirse en la voz principal de un nuevo proyecto musical que, en 1977, debutó bajo el nombre de Village People.

Desde entonces, la banda reunió algunos de los mayores clásicos de la música disco. Entre ellos se destacan YMCA, Macho Man, In the Navy y Go West, canciones que atravesaron generaciones. Sin embargo, hace poco el artista atravesó una polémica al asegurar que YMCA no es, ni fue escrita como, un himno gay. Asimismo su esposa, Karen Huff-Willis, afirmó que demandaría a cualquier medio que califique la canción como un himno de la comunidad LGBTQ+.

La disputa entre la comunidad LGBTQ+ y el cantante se intensificó aún más cuando el músico sostuvo que interpretar la canción como una referencia a encuentros homosexuales era una lectura errónea y perjudicial. No obstante, también reconoció que no le incomoda que la comunidad gay la haya adoptado como un himno.