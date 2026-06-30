Homero Pettinato rompió el silencio tras los rumores de reconciliación con Sofi Gonet: "Estoy..."

Homero Pettinato habló sobre los rumores.

Homero Pettinato volvió a ser noticia este martes luego de que se viralizaran imágenes en las que se lo ve junto a Sofía Gonet, su ex pareja, en una escena de besos y abrazos que reavivó los rumores de reconciliación entre ambos.

La información fue confirmada por Pepe Ochoa en Bondi Live, quien aseguró que la expareja retomó el contacto y que incluso fueron vistos juntos durante la mañana de este martes. "No voy a decir que es una reconciliación oficial, pero están en buenos términos. Hoy a la mañana los vieron salir del departamento de él, a los besos y de la mano, a la Reini y a Homero Pettinato", contó el panelista al aire.

Como respaldo, desde la producción del programa pusieron al aire un video en el que se los ve a ambos en la calle, esperando para subir a un auto. Si bien las imágenes no confirman de manera oficial una vuelta de la pareja, sí muestran una clara proximidad entre los dos.

Qué dijo Homero Pettinato sobre la supuesta reconciliación

Consultado por Intrusos sobre el video en el que supuestamente sale de un departamento a los besos y abrazos con Gonet, Pettinato se mostró sorprendido y negó la reconciliación: "No, no creo, ese video debe ser del año pasado".

Cuando el cronista insistió sobre la posibilidad de reconstruir la pareja, el conductor fue contundente: "No sé, cortamos hace una banda, ni lo pienso". Además, aclaró que actualmente no tiene vínculo con Sofía y que la relación quedó atrás. Sin embargo, reconoció un dato que generó ruido: admitió que ambos estuvieron en contacto por mensaje en los últimos meses, lo que derivó en algún acercamiento. "Sí, en algún momento, hace unos meses", explicó.

La pareja había protagonizado a fines de 2025 una separación marcada por una fuerte exposición pública, con denuncias cruzadas en redes sociales por supuestos maltratos, lo que mantiene en alerta a sus seguidores ante cualquier señal de acercamiento.

El round final llegó cuando le mostraron el video que había compartido Pepe Ochoa. Ahí, Homero quedó descolocado: "¿Es de hoy el video? Qué raro, estoy vestido como ahora", lanzó, dejando entrever que el material podía ser más reciente de lo que él mismo aseguraba. Para salir del paso, intentó explicarlo con humor: "Es raro, yo repito mucho la ropa, eso es lo que pasa", y se retiró del móvil sin despejar del todo las dudas.