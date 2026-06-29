Vuelve después de 200 años: el importante animal en peligro de extinción que regresa a Brasil

El Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) confirmó que el guacamayo rojo volvió a reproducirse en la Mata Atlántica de Brasil luego de 200 años. Autoridades del organismo sostuvieron que se trató del nacimiento de dos especies, algo que, además, consideraron como un "hecho científico histórico" y de suma importancia para la fauna autóctona del país vecino.

Uno de los especialistas que participó en el proyecto de reinserción, João Paulo Krajewski, sostuvo que el éxito de esta iniciativa indica que el ecosistema aún permite albergar especies como la del guacamayo, es decir, que las condiciones ambientales del sitio siguen siendo óptimas para su hábitat natural. En este sentido, Krajeswski explicó que las aves pudieron adaptarse de manera sencilla al entorno y continuar con sus comportamientos.

Causas de la desaparición del guacamayo en la Mata Atlántica

Los científicos indicaron que entre las principales causas de la desaparición del guacamayo de Brasil se encuentran:

Deforestación intensiva

Tráfico ilegal de fauna

El origen del proyecto de reinserción del guacamayo en Brasil

La iniciativa de reinserción del guacamayo en Brasil inició en 2022. En aquel momento, se permitió la liberación de especies criadas en cautiverio y, poco a poco, se las fue reintroduciendo en la región de la Mata Atlántica de Brasil. Según informaron los profesionales, el proceso fue largo y nada sencillo. Las aves tuvieron que pasar por diversos estudios y análisis que les permitieran chequear a los expertos si era posible que las especies pudieran sobrevivir nuevamente en ese entorno natural.

El seguimiento por parte de los miembros del proyecto científico continúa. De hecho, pusieron en marcha distintas medidas de protección como el armado de nidos artificiales, la disponibilidad de alimentación cercana, entre otras. Tras el logro de la reproducción de dos especies, ahora el objetivo está puesto en que las especies permanezcan en ese entorno y formen nuevas generaciones.

Dónde habita el guacamayo rojo

El guacamayo rojo suele habitar en distintas selvas tropicales y bosques húmedos de América Central y América del Sur, además de Brasil. También se la puede encontrar en bosques de Bolivia, Venezuela, Colombia y Perú. En el caso de Argentina, también existe un proyecto de reintroducción de la especie en el norte del país desde el 2015 en el Parque Iberá.

De la iniciativa forman parte Fundación Temaikén, Fundación Rewilding, grupo de científicos del CONICET, la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes, la Dirección de Parques y Reservas de la provincia y la Administración de Parques Nacionales.