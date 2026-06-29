LUNES Paritarias sanidad con aumento: cuánto cobran los trabajadores en julio 2026

Cuánto cobran los empleados de sanidad

Los trabajadores de la Sanidad comenzarán a cobrar en julio de 2026 con una nueva actualización salarial, luego del acuerdo paritario alcanzado entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) y las cámaras empresarias del sector. El entendimiento permitió destrabar una negociación que llevaba más de dos meses y evitó la aplicación de medidas de fuerza.

La mejora alcanza a los convenios colectivos 122/75 (clínicas, sanatorios, geriátricos y neuropsiquiátricos), 108/75 (centros de diagnóstico y establecimientos sin internación) y 103/75 (hospitales de comunidad), y contempla aumentos escalonados junto con el pago de sumas fijas no remunerativas.

Cómo es el aumento para los trabajadores de Sanidad

El acuerdo establece una recomposición salarial para el trimestre junio-agosto, distribuida en tres tramos acumulativos:

3,7% en junio.

2% en julio.

1,6% en agosto.

Aunque el incremento nominal es del 7,3%, al tratarse de aumentos acumulativos el porcentaje final resulta superior.

Además, se acordó el pago de asignaciones no remunerativas de carácter extraordinario:

$90.000 en junio.

$90.000 en julio.

$80.000 en agosto.

Como parte del acuerdo, durante agosto también se incorporarán $12.000 al salario básico de la categoría inicial de cada convenio, absorbiendo parcialmente una de las sumas no remunerativas.

Paritarias con aumento en julio

Cuánto cobran los trabajadores de Sanidad en julio

Con la actualización salarial, los ingresos del sector continúan mejorando de manera escalonada, aunque las escalas definitivas varían según el convenio colectivo y la categoría laboral.

Entre los principales valores previstos se destacan:

Convenio 122/75 (Sanatorios, clínicas, geriátricos y neuropsiquiátricos)

La categoría inicial continuará acercándose al millón de pesos y alcanzará ese valor con la aplicación del último tramo del acuerdo.

Las categorías profesionales y de mayor responsabilidad superarán ampliamente ese piso.

Convenio 108/75 (Centros de diagnóstico y establecimientos sin internación)

La categoría inicial superará los $1.100.000 con la aplicación completa del acuerdo.

con la aplicación completa del acuerdo. Bioquímicos, kinesiólogos, nutricionistas y otras categorías profesionales se acercarán a $1.500.000.

Convenio 103/75 (Hospitales de comunidad)

La categoría inicial llegará a alrededor de $1.200.000 al finalizar el acuerdo.

al finalizar el acuerdo. Un Cabo Enfermero Profesional percibirá cerca de $1.400.000.

Qué otros beneficios incluye el acuerdo

Además del aumento salarial, el entendimiento mantiene distintos adicionales previstos en cada convenio colectivo.

Entre ellos se destacan:

Asignaciones no remunerativas durante junio, julio y agosto.

Actualización del adicional por el Día de la Sanidad , que se abona el 21 de septiembre y podrá volver a ajustarse si se acuerdan nuevas subas salariales.

, que se abona el 21 de septiembre y podrá volver a ajustarse si se acuerdan nuevas subas salariales. Beneficios específicos del convenio 108/75, como el Seguro de Fidelidad y el reintegro por Sala Maternal, cuyos montos también fueron actualizados.

Sanidad con aumento en julio

Desde FATSA señalaron que el acuerdo fue posible luego de semanas de negociaciones con las cámaras empresarias y destacaron que continuarán monitoreando la evolución de la inflación para impulsar futuras revisiones salariales si resultan necesarias.